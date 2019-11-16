Коллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту

Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита. В первую очередь семьям предлагается еще до оформления кредита попробовать прожить на те суммы, которые будут оставаться после уплаты процентов по займу.

Об этом сказал вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов РИА Новости.

По его словам, когда заемщик видит на бумаге, что должен отдавать ежемесячно 30 тысяч рублей, ему часто трудно осознать, будет ли он способен ее платить. И лучше всего, если платеж по кредиту не превышает 30-40 процентов от суммы дохода.

Кроме того, он рекомендует очень внимательно читать договор, чем пренебрегают большинство заемщиков, обращать внимание на права и обязанности.

И еще один важный момент - не надо пренебрегать закрывающими документами. Даже если вы не выплатили сто рублей, в дальнейшем они могут стать просроченной задолженностью, и ее нужно будет урегулировать.