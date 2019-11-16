Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте получил письмо с угрозами, в которое также была вложена пуля. После этого Конте взят под охрану полиции. По данным Corriere della sera, письмо наставнику "Интера" пришло несколько дней назад.

Он поспешил сообщить в полицию, которая начала расследование. Пока устанавливаются подозреваемые, правоохранительные органы готовы предоставить тренеру охрану.

Как сообщили в полиции, помимо этого усилены патрули в районе дома Конте. Источник издания в полиции уверен, что как таковой опасности жизни и здоровью Конте нет. Поскольку подобные письма стали популярными в стране и с их помощью просто пытаются запугать людей.

Ранее недовольство решением Конте возглавить "Интер" высказали болельщики "Ювентуса", с которым наставник завоевал три чемпионских титула.