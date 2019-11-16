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16.11.2019 15:25
Рубрика: Культура

Моника Беллуччи вышла в свет в полупрозрачном наряде

Текст: Нива Миракян

55-летнняя Моника Беллуччи преподала отличный урок стиля, наглядно продемонстрировав, что сексуальность может быть сдержанной.

Кинодива побывала на показе документального фильма Very Ralph в Париже, который был снят HBO к юбилею 80-летнего американского дизайнера Ральфа Лорена. Беллуччи решила порадовать своего друга, облачившись в наряд, созданный всемирно известным модельером.

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel
Моника Беллуччи поделилась чувственным архивным фото

Жгучая короткостриженая брюнетка выбрала классическое сочетание черного с белым, которое, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Беллуччи подчеркнула стройную фигуру черным платьем с белым воротником и манжетами. Под полупрозрачным гипюром эффектно просвечивается короткая комбинация.

В своем Instagram актриса, которая накануне дебютировала в Париже в постановке, посвященной легендарной оперной певице Марии Калласс, поделилась фото с юбиляром, Ральфом Лореном.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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