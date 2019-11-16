МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства

Готовится законопроект, который позволит МВД выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства. Такие удостоверения будут выдаваться после идентификации личности, сообщает ТАСС.

В пресс-центре ведомства агентству сообщили, что соответствующий законопроект готов и находится на межведомственном согласовании. Предполагается, что удостоверение личности будет временным документом. Его смогут получить люди, которые длительное время находятся на территории России и не имеют документа, удостоверяющего личность, либо имеют паспорт СССР образца 1974 года и не подпадают под действие норм закона "О гражданстве РФ".

"Предполагается, что временный документ будет выдаваться такому лицу по его заявлению после прохождения процедуры установления личности и позволит ему легально находиться на территории РФ. В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования", - ответили в МВД на соответствующий запрос.