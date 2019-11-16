Овечкин сокрушил канадца

"Вашингтон", несмотря на голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, проиграл "Монреалю" со счетом 2:5.

Лидер Восточной конференции "Вашингтон" на своей площадке принимал "Монреаль". В стартовом периоде команды, несмотря на все старания, так и не смогли открыть счет. Вторая 20-минутка началась для гостей не слишком успешно. Нападающий "канадцев" Джонатан Друэн вошел в зону "Вашингтона", и уже размышлял над тем, что ему делать с шайбой дальше, как вдруг его атаковал Александр Овечкин. После сокрушительного приема россиянина Друэн с большим трудом поднялся со льда.

После матча у россиянина поинтересовались о его атаке на Друэна. Ответ россиянина был кратким и информативным. "Это хоккей, это не балет", - сказал Овечкин.

Прием Овечкина раззадорил "Монреаль". В воротах "столичных" во втором периоде побывало четыре безответных шайбы. Отличились Филлип Дано, Ши Уэбер, Джордан Уил и Ник Сузуки. В третьем периоде Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе, однако спасти матч так и не смогли. Томаш Татар поставил в матче победную точку.

Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, который отразил 35 бросков.