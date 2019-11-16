Новости

Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения 12:31
Умер экономист Никита Исаев 12:22
На Кубани началось прощание с убитой в Петербурге аспиранткой 12:17
Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе 12:05
Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником 11:58
Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей 11:50
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич 11:41
В России стали покупать меньше сигарет 11:36
МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства 11:26
СМИ: Трамп потребовал у Токио 8 млрд долларов на войска США в Японии 11:09
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал заключенный 10:45
На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение 10:22
Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус 10:00
Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода 09:50
Из галереи в Лондоне попытались украсть картины Рембрандта 09:33
В России сократилось число преступлений, совершенных с оружием 09:26
Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан 09:22
Англичанам предложили съездить в алкотур по Северной Корее 09:15
Медики рассказали, можно ли купаться после прививки от гриппа 08:55
Пассажиры 19-часового авиарейса рассказали о странностях на борту 08:50
Врач объяснила, как на самом деле влияет сигаретный дым на некурящих 08:43
Россия и Южная Корея обменяются годами культурных мероприятий 08:35
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя" 08:22
Семьям погибшего и пострадавших в Приамурье студентов окажут матпомощь 08:13
Овечкин сокрушил канадца 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 07:55
Рубрика: Спорт

Овечкин сокрушил канадца

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон", несмотря на голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова, проиграл "Монреалю" со счетом 2:5.
Джонатан Друэн после атаки Александра Овечкина, 15 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Nick Wass Джонатан Друэн после атаки Александра Овечкина, 15 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Nick Wass
Джонатан Друэн после атаки Александра Овечкина, 15 ноября 2019 г. Фото: AP Photo/Nick Wass

Лидер Восточной конференции "Вашингтон" на своей площадке принимал "Монреаль". В стартовом периоде команды, несмотря на все старания, так и не смогли открыть счет. Вторая 20-минутка началась для гостей не слишком успешно. Нападающий "канадцев" Джонатан Друэн вошел в зону "Вашингтона", и уже размышлял над тем, что ему делать с шайбой дальше, как вдруг его атаковал Александр Овечкин. После сокрушительного приема россиянина Друэн с большим трудом поднялся со льда.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Кучеров "растерзал" Панарина

После матча у россиянина поинтересовались о его атаке на Друэна. Ответ россиянина был кратким и информативным. "Это хоккей, это не балет", - сказал Овечкин.

Прием Овечкина раззадорил "Монреаль". В воротах "столичных" во втором периоде побывало четыре безответных шайбы. Отличились Филлип Дано, Ши Уэбер, Джордан Уил и Ник Сузуки. В третьем периоде Овечкин и Евгений Кузнецов забросили по шайбе, однако спасти матч так и не смогли. Томаш Татар поставил в матче победную точку.

Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, который отразил 35 бросков.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами
Боливия объявила о разрыве отношений с Венесуэлой и выходе из УНАСУР
Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров