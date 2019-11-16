Пара Бойкова - Козловский выиграла домашний этап Гран-при

Серебряные призеры чемпионата Европы прошлого сезона Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при в Москве. В турнире спортивных пар они заняли первое место с результатом 229,48 балла.

Для питерских фигуристов это вторая победа в серии после успеха в Канаде, что гарантировало им участие в финале Гран-при, который пройдет в декабре в Турине.

Бойкова - Козловский катались последними, но этот стартовый номер не сказался на состоянии спортсменов.

- Мы не первый раз закрываем соревнования, - отметил партнер. - Как правильно вчера сказала Ксения Столбова (в паре с Андреем Новоселовым заняла пятое место - прим. авт.), неважно, под каким номером мы выступаем. Мы приехали, чтобы кататься и бороться. И мы были в кульминации напряжения.

Призеры чемпионатов мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми (216,77), немцы Минерва Фабьенне Хазе - Нолан Зегерт замкнули тройку призеров (186,16).