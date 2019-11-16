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Рубрика: В мире

Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

Текст: Александр Саможнев
Польша выступает за отказ Украине со стороны ЕС новых преференций для импорта более дешевой кукурузы, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС, с которым ознакомилось РИА Новости.

Польские специалисты констатируют, что чрезмерный импорт кукурузы из Украины оказывает негативное влияние на польский рынок зерновых культур. Фермеры сталкиваются с проблемами при продаже своих зерновых, к тому же получаемые цены на них низкие. В последние годы около половины кукурузы, импортируемой в Польшу, происходит с Украины. При этом отмечается, что порядка 60 процентов кукурузы на рынке ЕС имеет украинское происхождение.

Фото: REUTERS
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Представители Польши признали, что Украина становится важным игроком на европейских сельскохозяйственных рынках в силу черноземных почв, благоприятного климата и низкой стоимости рабочей силы и транспорта.

Польские представители обосновывают свою просьбу тем, что применяют более высокие экологические и климатические стандарты в сельскохозяйственном производстве. Им трудно конкурировать с более дешевой кукурузой. Большие объемы импорта вызывают социальные волнения, особенно если это происходит в период сбора урожая.

Фото: iStock
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В этой связи Варшава попросила провести анализ проблем, связанных с чрезмерным импортом кукурузы на польский рынок, а также предоставить информацию о том, применяет ли Украина европейские стандарты в отношении средств защиты растений, используемых в производстве зерновых культур.

Напомним, в 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В декабре 2015 года было принято постановление об отмене ЗСТ с Россией в рамках СНГ. Однако украинские производители столкнулись с проблемой квот. Украина может продавать без пошлин 36 видов товаров, но в ограниченном количестве. В начале текущего года Киев исчерпал квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоту на кукурузу.

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