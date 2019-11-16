Представлен фильм памяти выдающегося советского дипломата Добрынина

В Москве 16 ноября был представлен документальный фильм "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла", посвященный выдающемуся советскому дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину, который в 1962-1986 годах был послом СССР в Вашингтоне и при непосредственном участии которого Москве и Вашингтону удалось избежать войны в ходе Карибского кризиса в октябре 1962 года.

Фильм, снятый первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, приурочен к 100-летию со дня рождения Добрынина.

Картина, основанная на документальных съемках и воспоминаниях участников Карибского кризиса, включая американского госсекретаря Генри Киссинджера, политического советника Збигнева Бжезинского, министра обороны США Роберта Макнамары, племянника президента Джона Кеннеди - Роберта Кеннеди-младшего, советских дипломатов, в их числе министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных, нынешнего российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, а также - интервью с самим Анатолием Добрыниным, сделанные в последний период его жизни. Выдающийся дипломат скончался в 2010 году.

Как сказал Михаил Гусман перед началом фильма, "мы представляем эту картину 16 ноября, когда Анатолию Федоровичу исполнилось бы 100 лет. В названии фильма говорится о 24 годах и 14 днях. Имеется в виду, что он был послом СССР в Вашингтоне 24 года, и 14 дней Карибского кризиса, когда мир стоял на грани третьей мировой войны".

Фильм сделан Михаилом Гусманом при активном участии его коллег и при поддержке МИД РФ, Минобороны РФ, посольства России в США.

"Этот фильм - наша дань, наш "кинопамятник" выдающемуся дипломату", - отметил Гусман.