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16.11.2019 23:03
Рубрика: Власть

Представлен фильм памяти выдающегося советского дипломата Добрынина

Текст: Константин Волков
В Москве 16 ноября был представлен документальный фильм "Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла", посвященный выдающемуся советскому дипломату Анатолию Федоровичу Добрынину, который в 1962-1986 годах был послом СССР в Вашингтоне и при непосредственном участии которого Москве и Вашингтону удалось избежать войны в ходе Карибского кризиса в октябре 1962 года.
Анатолий Добрынин. Фото: Борис Приходько / архив РИА Новости Анатолий Добрынин. Фото: Борис Приходько / архив РИА Новости
Анатолий Добрынин. Фото: Борис Приходько / архив РИА Новости

Фильм, снятый первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом, приурочен к 100-летию со дня рождения Добрынина.

Фото: Reuters
Племянник президента США рассказал о Карибском кризисе

Картина, основанная на документальных съемках и воспоминаниях участников Карибского кризиса, включая американского госсекретаря Генри Киссинджера, политического советника Збигнева Бжезинского, министра обороны США Роберта Макнамары, племянника президента Джона Кеннеди - Роберта Кеннеди-младшего, советских дипломатов, в их числе министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных, нынешнего российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, а также - интервью с самим Анатолием Добрыниным, сделанные в последний период его жизни. Выдающийся дипломат скончался в 2010 году.
"Мы вообще не хотим никуда бросать ракеты, мы за мир..."

Как сказал Михаил Гусман перед началом фильма, "мы представляем эту картину 16 ноября, когда Анатолию Федоровичу исполнилось бы 100 лет. В названии фильма говорится о 24 годах и 14 днях. Имеется в виду, что он был послом СССР в Вашингтоне 24 года, и 14 дней Карибского кризиса, когда мир стоял на грани третьей мировой войны".

Фильм сделан Михаилом Гусманом при активном участии его коллег и при поддержке МИД РФ, Минобороны РФ, посольства России в США.

"Этот фильм - наша дань, наш "кинопамятник" выдающемуся дипломату", - отметил Гусман.

Власть Работа власти Внешняя политика Общество История Культура Кино и ТВ Документальное кино Карибский кризис 1962 года Россия и США
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