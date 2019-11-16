Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич

Глава Сербии Александр Вучич поздно вечером 15 ноября был срочно госпитализирован в Военно-Медицинскую Академию из-за сердечно-сосудистых проблем, сообщил генеральный секретариат сербского президента.

"У него был напряжённый день: Александр Вучич провел ряд международных встреч и открыл в Белграде улицу имени героя Советского Союза Николая Кравцова, - подчеркивается в сообщении. - Кроме того, в регионе уже несколько дней крайне нестабильная погода, изменения которой негативно влияют на людей с сердечно-сосудистыми проблемами".

Александру Вучичу 49 лет. Пост президента Сербии он занимает с 2017 года.