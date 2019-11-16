Расстрелянного в амурском колледже студента похоронят в родном селе

Похороны студента, застреленного одногруппником в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, пройдут сегодня в его родном селе Среднебелая.

"Панихида пройдет в ДК с 12:00 до 13:00", - рассказала РИА Новости соседка молодого человека.

Она добавила, что парень воспитывался в полной семье, закончил сельскую среднюю школу. На прощание приехали его брат и бабушка. Знакомые семьи узнали о трагедии из СМИ, а после печальную новости им подтвердил и отец погибшего.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11:00 по местному времени. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один студент, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находились больше 150 человек. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела, они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.