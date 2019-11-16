Расстрелянного в амурском колледже студента похоронят в родном селе

Новости

Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения 12:31
Умер экономист Никита Исаев 12:22
На Кубани началось прощание с убитой в Петербурге аспиранткой 12:17
Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе 12:05
Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником 11:58
Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей 11:50
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич 11:41
В России стали покупать меньше сигарет 11:36
МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства 11:26
СМИ: Трамп потребовал у Токио 8 млрд долларов на войска США в Японии 11:09
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал заключенный 10:45
На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение 10:22
Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус 10:00
Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода 09:50
Из галереи в Лондоне попытались украсть картины Рембрандта 09:33
В России сократилось число преступлений, совершенных с оружием 09:26
Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан 09:22
Англичанам предложили съездить в алкотур по Северной Корее 09:15
Медики рассказали, можно ли купаться после прививки от гриппа 08:55
Пассажиры 19-часового авиарейса рассказали о странностях на борту 08:50
Врач объяснила, как на самом деле влияет сигаретный дым на некурящих 08:43
Россия и Южная Корея обменяются годами культурных мероприятий 08:35
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя" 08:22
Семьям погибшего и пострадавших в Приамурье студентов окажут матпомощь 08:13
Овечкин сокрушил канадца 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 04:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Расстрелянного в амурском колледже студента похоронят в родном селе

Текст: Дина Непомнящая

Похороны студента, застреленного одногруппником в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, пройдут сегодня в его родном селе Среднебелая.

"Панихида пройдет в ДК с 12:00 до 13:00", - рассказала РИА Новости соседка молодого человека.

Фото: Facebook
Убитую историком аспирантку похоронят в родной станице на Кубани

Она добавила, что парень воспитывался в полной семье, закончил сельскую среднюю школу. На прощание приехали его брат и бабушка. Знакомые семьи узнали о трагедии из СМИ, а после печальную новости им подтвердил и отец погибшего.

Напомним, ЧП произошло 14 ноября около 11:00 по местному времени. Один из студентов пронес ружье в разобранном виде мимо поста охраны, после собрал его в туалете и пошел в аудиторию, где начал стрелять. Погиб один студент, еще трое пострадали. Сам стрелок во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, а после покончил с собой. В момент происшествия в колледже находились больше 150 человек. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела, они находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Утраты Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Стрельба в колледже Благовещенска
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами
Боливия объявила о разрыве отношений с Венесуэлой и выходе из УНАСУР
Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров