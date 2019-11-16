Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион"

В Рязанской области потерпел крушение беспилотный авиационный комплекс "Орион". Аппарат рухнул вблизи многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанского района.

"Экспериментальный образец упал при выполнении испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. Причины выясняются", - цитирует ТАСС следователя по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергея Бубенева.

По словам главы Рязанского района Натальи Жуняевой, беспилотник упал примерно в 70 метрах от многоквартирного жилого дома. Никто при этом не пострадал.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса - одна тонна, масса полезной нагрузки - 200 килограммов, продолжительность полета со стандартной нагрузкой - 24 часа, скорость - до 200 километров в час.

Ранее на авиасалоне "МАКС-2019" генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сообщил, что "Орион" находится в финальной стадии испытаний.

Как сообщил разработчик, компания окажет содействие расследованию крушения беспилотника. По инциденту проводится проверка.