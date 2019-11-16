СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер

Смерть в поезде директора Института актуальной экономики Никиты Исаева не носит криминальный характер. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. При этом подчеркивается, что это предварительные данные.

Чуть ранее появились сообщения, что Следственный комитет проводит проверку обстоятельств смерти Никиты Исаева. Мужчина, которому был 41 год, возвращался в Москву из рабочей поездки в Тамбов. В пресс-службе РЖД рассказали агентству, что пассажиру поезда №32 Тамбов - Москва стало плохо, была вызвана скорая помощь на станцию Узуново Московской области, но прибывшие медики только констатировали смерть.

"По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Елена Марковская.

Никита Исаев родился в Москве 12 ноября 1978 года. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Стал известен, когда работал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, Министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.