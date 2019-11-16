Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро

Предварительная трассировка Бирюлевской линии метро утверждена на заседании штаба по градостроительной политике у мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил 16 ноября во время традиционного субботнего объезда московских строек заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

В субботу осмотрели и места расположения будущих станций. Первый участок новой ветки, по словам Хуснуллина, будет состоять из девяти станций. "Надеюсь, что до конца года все точки размещения станций утвердим и вынесем их на градостроительно-земельную комиссию. Затем будем готовить публичные слушания", - заключил Марат Хуснуллин.

Длина Бирюлевской линии - около 20 км. Ее потенциал позволяет привести метро в Щербинку Новой Москвы. Предполагается, что в районе станции "Битца" она пересечется с железной дорогой и соединится с МЦД-2, а оттуда возможно ответвление в сторону Новой Москвы. Стартует линия с территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которая сейчас активно реорганизуется. Там планируется пересадка со станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) на Бирюлевскую ветку.

Ждут метро жители Восточного и Западного Бирюлево давно, еще с советских времен, когда на месте бывшего рабочего поселка в 1970-е годы прошлого века начали возводить многоэтажные дома. А построить его там сейчас обещают после 2025 года.