В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта

В Мытищах Московской области задержан подозреваемый в убийстве в ходе дорожного конфликта. Это местный житель 1951 года рождения. Как полагают правоохранители, 68-летний пенсионер, занимающийся бизнесом, зарезал ножом 43-летнего мужчину.

Информация о конфликте между двумя мужчинами на улице Коминтерна поступило в дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" вечером в субботу, 16 ноября, передает "Интерфакс".

В результате ЧП один из участников скончался. Второго вскоре задержали. Им оказался 68-летний водитель автомобиля, который поссорился с более молодым пешеходом, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, мужчина нанес своему оппоненту удар ножом в шею.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). За это предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.