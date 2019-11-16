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16.11.2019 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Ночью и днем 18 ноября в Приморском крае ожидаются обильный дождь со снегом и сильный ветер, сообщает Примгидромет.

На Сахалине штормовыми волнами залило территорию порта

На большей части территории региона осадки выпадут в количестве от 15 до 40 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, от семи до 19 миллиметров при снеге. В отдельных районах - более 50 миллиметров за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 миллиметров при снеге.

Сила ветра во Владивостоке и на прибрежных территориях будет достигать 27-32 метров в секунду. В континентальной части края порывы будут слабее - до 15-22 метров в секунду.

Циклон может вызвать образование гололеда и снежных накатов на дорогах.

Улучшение погоды начнется в ночь на 19 ноября. Осадки станут менее обильными, сохраниться небольшой снегопад.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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