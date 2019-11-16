Три человека пострадали в ДТП на трассе Хабаровск - Комсомольск

Утром 16 ноября на трассе Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск в районе села Пивань Комсомольского района столкнулись автомобили Toyota Caldina и Toyota Exceed.

В результате аварии пострадали три человека - оба водителя и пассажир.

"Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - сообщили в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

После лобового столкновения пострадавшие оказались заблокированными в разбитых машинах. Им помогли выбраться оперативно прибывшие на место ДТП спасатели. Также на месте аварии работали пожарные и врачи двух бригад "скорой".