Широкополосный интернет пришел в учреждения Ульяновской области

В Ульяновской области началось подключение социально значимых объектов к сети Интернет в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Приемочные испытания уже прошли на всех 185 объектах, которые по плану должны быть подключены в этом году. Начался завершающий этап приемки. Работы идут ускоренными темпами, так как до 2021 года в регионе необходимо подключить порядка тысячи объектов.

Подключение школ, медицинских учреждений и других социально значимых объектов к сетям передачи данных является одним из направлений проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В рамках государственного контракта с ПАО "Ростелеком" к 2021 году в Ульяновской области к оптоволоконным сетям будет подключено 710 объектов, включая более 250 ФАПов, свыше 230 образовательных учреждений, 111 сельских администраций, порядка 20 подразделений Росгвардии и 85 пожарных частей. На эти цели в рамках нацпроекта выделено около 477 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как рассказала директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева, доступ к скоростному интернету позволит специалистам соцучреждений повысить скорость и качество предоставления услуг, а жителям - получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь, а также заниматься бизнесом.

Услуги по передаче данных для подключаемых организаций будут оказываться бесплатно, а трафик для школ будет безопасным, что не потребует дополнительной фильтрации от информации, наносящей вред детям и подросткам.

Учителя средней образовательной школы села Ховрино Вешкаймского района с нетерпением ждут широкополосный доступ в мировую паутину, чтобы еще более активно использовать накопленную методическую базу коллег, подключиться к различным образовательным проектам, включая проект развития сети "код-классов", а также готовить учеников к участию в различных образовательных конкурсах.

В селе Лаишевка Ульяновского района с приходом высокоскоростного Интернета жители смогут записываться к врачам поликлиники онлайн, сотрудники ФАПа - консультироваться с врачами городской больницы в онлайн-режиме.

Как рассказала главный врач городской больницы № 2 Галина Ярош, специалисты смогут почти мгновенно передавать сведения о пациентах, консультироваться напрямую с коллегами с помощью телемедицины. Интернет позволит, например, после снятия электрокардиограммы специалисту ФАПа получить необходимую консультацию и заключение кардиолога.

- Данный проект по развитию информатизации в социальной сфере расширит цифровые возможности госучреждений, повысит скорость и качество предоставления услуг жителям региона, - сообщила директор ульяновского филиала "Ростелеком" Елена Альпова.

По информации оператора, на сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы в десяти районах и трех городских округах Ульяновской области: Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Николаевском, Радищевском, Старомайнском, Тереньгульском и Чердаклинском районах, а также Димитровграде, Новоульяновске и Ульяновске. Проложено порядка 80 км волоконно-оптических линий связи. Практически на всех объектах произведены пуско-наладочные работы и началась работа испытательных комиссий от региона.

В населенных пунктах, где будут подключены новые социально значимые объекты, появится техническая возможность обеспечить Интернетом домовладения, коммерческие компании, которым ранее такая услуга была недоступна.