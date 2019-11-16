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16.11.2019 16:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Широкополосный интернет пришел в учреждения Ульяновской области

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Ульяновской области началось подключение социально значимых объектов к сети Интернет в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

Приемочные испытания уже прошли на всех 185 объектах, которые по плану должны быть подключены в этом году. Начался завершающий этап приемки. Работы идут ускоренными темпами, так как до 2021 года в регионе необходимо подключить порядка тысячи объектов.

Подключение школ, медицинских учреждений и других социально значимых объектов к сетям передачи данных является одним из направлений проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В рамках государственного контракта с ПАО "Ростелеком" к 2021 году в Ульяновской области к оптоволоконным сетям будет подключено 710 объектов, включая более 250 ФАПов, свыше 230 образовательных учреждений, 111 сельских администраций, порядка 20 подразделений Росгвардии и 85 пожарных частей. На эти цели в рамках нацпроекта выделено около 477 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как рассказала директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева, доступ к скоростному интернету позволит специалистам соцучреждений повысить скорость и качество предоставления услуг, а жителям - получать онлайн-образование и дистанционную медицинскую помощь, а также заниматься бизнесом.

Услуги по передаче данных для подключаемых организаций будут оказываться бесплатно, а трафик для школ будет безопасным, что не потребует дополнительной фильтрации от информации, наносящей вред детям и подросткам.

Учителя средней образовательной школы села Ховрино Вешкаймского района с нетерпением ждут широкополосный доступ в мировую паутину, чтобы еще более активно использовать накопленную методическую базу коллег, подключиться к различным образовательным проектам, включая проект развития сети "код-классов", а также готовить учеников к участию в различных образовательных конкурсах.

В селе Лаишевка Ульяновского района с приходом высокоскоростного Интернета жители смогут записываться к врачам поликлиники онлайн, сотрудники ФАПа -  консультироваться с врачами городской больницы в онлайн-режиме.

Как рассказала главный врач городской больницы № 2 Галина Ярош, специалисты смогут почти мгновенно передавать сведения о пациентах, консультироваться напрямую с коллегами с помощью телемедицины. Интернет позволит, например, после снятия электрокардиограммы специалисту ФАПа получить необходимую консультацию и заключение кардиолога.

- Данный проект по развитию информатизации в социальной сфере расширит цифровые возможности госучреждений, повысит скорость и качество предоставления услуг жителям региона, - сообщила директор ульяновского филиала "Ростелеком" Елена Альпова.

По информации оператора, на сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы в десяти районах и трех городских округах Ульяновской области: Базарносызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Николаевском, Радищевском, Старомайнском, Тереньгульском и Чердаклинском районах, а также Димитровграде, Новоульяновске и Ульяновске. Проложено порядка 80 км волоконно-оптических линий связи. Практически на всех объектах произведены пуско-наладочные работы и началась работа испытательных комиссий от региона.

В населенных пунктах, где будут подключены новые социально значимые объекты, появится техническая возможность обеспечить Интернетом домовладения, коммерческие компании, которым ранее такая услуга была недоступна.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Национальные проекты в Ульяновской области – энергия будущего
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