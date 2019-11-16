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16.11.2019 16:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновской области миллионный житель получил доступ к ЕПГУ

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Более 80 процентов населения Ульяновской области доступны государственные услуги и сервисы, оказываемые в электронном виде. Среди них запись к врачу, получение паспорта, выход на пенсию, запись ребенка в образовательные учреждения и многие другие.
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

На расширение возможностей получения госуслуг с помощью цифровых каналов направлен региональный проект "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".

- Трансформация государственного управления в рамках нашего проекта должна перевести контакты государства и человека преимущественно в цифровую сферу, сделать все взаимодействия максимально комфортными, построенными вокруг гражданина, -  пояснил руководитель регионального проекта замминистра цифровой экономики и конкуренции Сергей Прозоров.

Все больше жителей Ульяновской области предпочитают дистанционное получение государственных и муниципальных услуг. С начала 2019 года было направлено порядка 978 тысяч электронных заявлений на их получение. Это число значительно выросло по сравнению с прошлым годом, благодаря увеличению пользователей портала госуслуг из Ульяновской области. Так, в 2018 году гражданами всего было подано порядка 463 тысяч электронных заявлений. Сейчас регион входит в десятку с самой высокой долей жителей, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), среди субъектов Российской Федерации.

Столь значительных результатов удалось достичь с помощью просветительской работы и повышения качества самих цифровых сервисов. Ульяновская область является одним из регионов-лидеров в рейтинге качества предоставления электронных услуг Минэкономразвития России. Она занимает второе место среди  регионов Приволжского федерального округа.

Фото: Пресс-служба министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
Широкополосный интернет пришел в учреждения Ульяновской области

- Мы организовали в центрах "Мои Документы" пункты коллективного доступа к порталу госуслуг. На сегодняшний день они есть во всех 28 многофункциональных центрах Ульяновской области. Здесь заявители могут получить услугу, обратившись за помощью к цифровым консультантам, - рассказала советник губернатора Ульяновской области, директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.

В Ульяновской области действуют порядка 320 центров обслуживания пользователей портала, где гражданам помогут зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации. Помимо МФЦ региона они открыты в отделениях МВД, ПФР, Почты России, администрациях муниципальных образований.

Наиболее востребованы у жителей Ульяновской области на портале www.gosuslugi.ru услуги по получению охотничьего билета единого федерального образца, водительского удостоверения, справки о судимости, заграничного паспорта, сведений о состоянии индивидуального лицевого счета и другие.

- Уже несколько лет зарегистрирован на портале. Очень удобно получать услуги онлайн. Скачал на смартфон приложение, получаю все оповещения о штрафах, о начислениях. Буквально на днях оплатил налоги через "Личный кабинет". А недавно мне понадобилась адресная справка по месту жительства на умершего родственника для вступления в наследство. Через сайт отправил запрос в ведомство, на следующий день справка уже была готова, - рассказал пользователь ЕПГУ Егор Куликов.

Без подтвержденной учетной записи на портале госуслуг невозможно пользоваться личными кабинетами пенсионного фонда России, налоговой службы или получить доступ к "Электронному дневнику" и другим региональным электронным сервисам. А в ближайшем будущем регистрация на ЕПГУ потребуется для получения так называемых "суперсервисов", чья идеология предполагает проактивное обращение государства к гражданину в связи с наступившей жизненной или деловой ситуацией. Среди разрабатываемых суперсервисов "Рождение ребенка", "Переезд в другой регион", "Оформление европротокола при ДТП" и другие. Из 25 таких комплексных услуг, появление которых анонсировано в России  в ближайшие годы, два "суперсервиса" предложены именно Ульяновской областью. Это суперсерсвисы "Поступление в вуз" и "Выход на пенсию".

Специалисты из Ульяновской области принимают участие в разработке одного из суперсервисов. Кроме того большинство транзакций с федеральными органами власти при предоставлении госуслуг осуществляется с помощью самой современной системы межведомственного электронного взаимодействия третьего поколения. Более чем в сто раз по сравнению с прошлым годом выросло количество электронных запросов между МФЦ и центральными органами исполнительной власти.

Высокая динамика развития электронного правительства и вовлеченность жителей Ульяновской области в получение цифровых услуг создают фундамент для формирования государства как цифровой платформы. При взаимодействии с ней уже в ближайшем будущем граждане будут иметь беспрепятственный доступ к данным о себе, накопленным государством, и автоматизированным услугам, решение по которым будут  приниматься без участия чиновников. Именно это является целью проекта "Цифровое государственное управление".

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