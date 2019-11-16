В Кисловодске произошел пожар в жилом доме

В Кисловодске в пятиэтажном жилом доме произошел пожар. Возгоранию был присвоен повышенный ранг, сообщили в управлении МЧС России по Ставропольскому краю.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли на площади 800 квадратных метров. Объявлен ранг пожара № 2, - говорится в сообщении ведомства.

Огонь вспыхнул на улице Орджоникидзе. Уточняется, что из дома эвакуировали 100 человек, в том числе двое детей. Все они размещены в соседнем дворе.

Спустя чуть больше часа пожар удалось потушить. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.