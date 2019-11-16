Новости

Путин поздравил Жээнбекова с днем рождения 12:31
Умер экономист Никита Исаев 12:22
На Кубани началось прощание с убитой в Петербурге аспиранткой 12:17
Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе 12:05
Лукашенко поздравил аграриев с профессиональным праздником 11:58
Главный тренер "Интера" получил письмо с угрозами и пулей 11:50
Госпитализирован президент Сербии Александр Вучич 11:41
В России стали покупать меньше сигарет 11:36
МВД сможет выдавать временные удостоверения личности людям без гражданства 11:26
СМИ: Трамп потребовал у Токио 8 млрд долларов на войска США в Японии 11:09
В Нижнем Новгороде из колонии сбежал заключенный 10:45
На территории Приморья объявлено штормовое предупреждение 10:22
Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус 10:00
Восстановление Харитонова после травмы займет не менее полугода 09:50
Из галереи в Лондоне попытались украсть картины Рембрандта 09:33
В России сократилось число преступлений, совершенных с оружием 09:26
Кардиолог рассказал о влиянии аномально теплой осени на здоровье крымчан 09:22
Англичанам предложили съездить в алкотур по Северной Корее 09:15
Медики рассказали, можно ли купаться после прививки от гриппа 08:55
Пассажиры 19-часового авиарейса рассказали о странностях на борту 08:50
Врач объяснила, как на самом деле влияет сигаретный дым на некурящих 08:43
Россия и Южная Корея обменяются годами культурных мероприятий 08:35
Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя" 08:22
Семьям погибшего и пострадавших в Приамурье студентов окажут матпомощь 08:13
Овечкин сокрушил канадца 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 12:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе

Портрет адмирала Колчака. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Портрет адмирала Колчака. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Портрет адмирала Колчака. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министерство культуры РФ не планирует выкупать выставленный на аукцион в Париже архив адмирала Александра Колчака, но приветствовало бы решение меценатов приобрести и привезти его в Россию. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Большое количество разных архивов, бумаг и документов периодически выставляется на аукционы, Министерство культуры никогда напрямую не участвует в закупках подобного рода объектов за рубежом. Этим занимаются наши музеи, архивы, подведомственные учреждения, если в этом есть соответствующая музейная, архивная ценность, либо это покупают меценаты и оставляют себе или передают нашим музеям, архивам", - сказал журналистам министр культуры.

При этом Минкультуры оценило бы внимание российских меценатов к архиву адмирала Колчака, добавил Мединский. "Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать. Наверное, там много интересного. Яркий и противоречивый человек был", - передает ТАСС его слова.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Петербургский культурный форум собрал более 35 тысяч участников

Как уже сообщала "РГ", 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot на торги выставят обширный архив русского адмирала, одного из лидеров Белого движения времен Гражданской войны Александра Колчака. Речь идет о многочисленных документах, письмах, дневниках, фотографиях, о существовании которых до сих пор мало что было известно историкам. Из 391 лота примерно треть составляют письма Колчака его супруге Софье Федоровне. По свидетельству французских специалистов Ивана и Алисы Бирр из экспертного кабинета Tessier & Sarrou et Associ's, а они являются кураторами аукциона, во Франции такой распродажи документов, связанных с историей России, не было минимум последние четверть века.

Культура Арт Аукционы и коллекции Правительство Минкультуры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Культурный форум в Санкт-Петербурге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами
Боливия объявила о разрыве отношений с Венесуэлой и выходе из УНАСУР
Саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже
Билл Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге миллиардеров