Минкульт: Мы бы приветствовали желание меценатов купить архивы Колчака на аукционе

Министерство культуры РФ не планирует выкупать выставленный на аукцион в Париже архив адмирала Александра Колчака, но приветствовало бы решение меценатов приобрести и привезти его в Россию. Об этом рассказал министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Большое количество разных архивов, бумаг и документов периодически выставляется на аукционы, Министерство культуры никогда напрямую не участвует в закупках подобного рода объектов за рубежом. Этим занимаются наши музеи, архивы, подведомственные учреждения, если в этом есть соответствующая музейная, архивная ценность, либо это покупают меценаты и оставляют себе или передают нашим музеям, архивам", - сказал журналистам министр культуры.

При этом Минкультуры оценило бы внимание российских меценатов к архиву адмирала Колчака, добавил Мединский. "Если будут меценаты среди поклонников адмирала Колчака, купят, привезут в Россию, мы будем это только приветствовать. Наверное, там много интересного. Яркий и противоречивый человек был", - передает ТАСС его слова.

Как уже сообщала "РГ", 21 ноября в парижском аукционном доме Drouot на торги выставят обширный архив русского адмирала, одного из лидеров Белого движения времен Гражданской войны Александра Колчака. Речь идет о многочисленных документах, письмах, дневниках, фотографиях, о существовании которых до сих пор мало что было известно историкам. Из 391 лота примерно треть составляют письма Колчака его супруге Софье Федоровне. По свидетельству французских специалистов Ивана и Алисы Бирр из экспертного кабинета Tessier & Sarrou et Associ's, а они являются кураторами аукциона, во Франции такой распродажи документов, связанных с историей России, не было минимум последние четверть века.