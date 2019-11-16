В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Происшествие случилось во Всеволожском районе.

Самолет пролетел над несколькими метрами над крышами строений и врезался в забор.Повреждений летчик не получил.

- Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет сегодня днем, жертв и пострадавших нет, - сообщили ТАСС в областном главке МЧС. - Пожарно-спасательные подразделения к данному происшествию выезжали.

Тем временем источник в экстренных службах пояснил, что частный самолет выполнял учебный полет. По данным собеседника, воздушного судна отказал один двигатель.