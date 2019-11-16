Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу

Пилот на мотопараплане приземлился на крымскую автодорогу Саки - Орловка. Видеозапись рискованного трюка появилась в субботу в соцсетях.

На записи видно, как парапланерист резко снижается над трассой, делает в воздухе полукруг и заходит на посадку.

Воздушное средство касается колесами асфальта прямо посередине дороги, проезжает несколько метров и через считанные секунды снова набирает высоту. Можно разглядеть, что в мотопаралплане находились два человека - взрослый и ребенок.

Весь кульбит происходит на глазах у дорожников, которые ремонтируют трассу на этом участке. Видимо, любитель острых ощущений решил поразить рабочих своим мастерством.

Между тем дорога, которую пилот выбрал в качестве взлетно-посадочной полосы, обычно загружена транспортом. Повезло, что в этот момент по ней проезжало лишь несколько автомобилей. Обошлось без происшествий.