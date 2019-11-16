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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинка обжаловала навязанную при получении кредита услугу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел интересное дело об опционном договоре на юридические услуги, навязанном клиентке одного из крупных банков при получении кредита.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обошедшийся в 15 тысяч рублей сертификат женщина попыталась было вернуть продавцу. Однако деньги ей не возвратили, ссылаясь на специфику заключенного договора.

Фото: REUTERS
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Действительно, опционные договоры - относительно новая форма взаимоотношений, внесенная в гражданское законодательство страны в 2015 году. По нему одна сторона вносит предоплату, а другая обязуется по первому требованию предоставить услугу (в данном случае юридические услуги по сертификату "Личный адвокат" - Прим. ред.). Причем, "при прекращении опционного договора платеж, возврату не подлежит", если договором не предусмотрено иное. Чем и воспользовались представители юридической компании.

Когда клиентка попыталась сдать свой сертификат и получить назад деньги, ей сообщили, что возврат платежа в связи с добровольным отказом от опционного договора не производится. Деньги поступили на счет компании, и она готова отработать их по первому требованию до прекращения действия договора, то есть в течение года.

- Как же так? Ведь сертификат даже не был активирован, - пожаловалась женщина в Роспотребнадзор. - Нельзя же взимать плату за не оказанные услуги?

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку компании, изучили условия опционного договора и обнаружили, что полный возврат средств за сертификат в нем все-таки предусмотрен. Но только в случае, если клиент откажется от услуги в течение пяти дней с момента заключения договора.

Однако это условие противоречит закону "О защите прав потребителей", по которому клиент имеет право "в любое время отказаться от услуги", при условии, что он оплатил исполнителю уже понесенные им расходы. Такая же норма содержится и в Гражданском кодексе (статья 782 ГК РФ). А требование о возврате денег при отказе от услуги должно быть исполнено в десятидневный срок (статья 31 закона РФ "О защите прав потребителей").

Выходит, юристы компании сознательно внесли в опционный договор пункт, противоречащий действующему законодательству?

Роспотребнадзор выдал компании предписание с требованием привести условия опционного договора в соответствие федеральным законам. Однако юристы тут же обжаловали его в арбитражном суде, пояснив, что опционный платеж не подлежит возврату, а нормы, регулирующие подобные договоры, являются специальными и во многом зависят от волеизъявления сторон.

Фото: iStock
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Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что опционный договор между женщиной и юридической компаний относится к договору возмездного оказания услуг и поскольку услуга по "информационно-правовой поддержке" предлагалась исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, то ситуация вполне подпадает под действие закона "О защите прав потребителей". А, следовательно, действия Роспотребнадзора законны и обоснованы. Юристы не имели права вносить в договор условия, ущемляющие права потребителя.

Иск юридической компании отклонен со всеми вытекающими последствиями. Теперь она обязана изменить условия типового опционного договора со всеми клиентами и в случае их отказа от услуги  возвратить деньги. Кроме того, ей грозит штраф за "Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом" (статья 14.8 КоАП РФ) и потребительские иски со стороны пострадавших.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Рынок кредитования
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