Как это будет по-русски: Почему речь чиновников непонятна простому человеку

Среди моих знакомых чиновников есть немало таких, кого в обычной жизни заслушаешься: яркая образная речь, убедительные примеры, глубина мысли и чувство юмора. Но удивительное дело, стоит им выйти на трибуну и начать вещать, как этих людей будто подменяют. Речь становится сухой, нудной, а местами из нее просто ничего невозможно понять. И бог бы с ним, если бы на своем "занятом языке" чиновники общались только между собой, но ведь их послания адресованы людям. Понимают ли те хоть что-то из мешанины наукообразных терминов и канцеляризмов?

"РГ" решила провести эксперимент. Мы выбрали навскидку три далеко не самых сложных высказывания чиновников регионального уровня и показали их людям разных образований и профессий с просьбой сказать, как они эти фразы понимают. Оговорюсь лишь, что имена чиновников называть не станем. Иначе они с нашей подачи попадут в какой-нибудь рейтинг косноязычных, и это будет несправедливо. Ведь на самом-то деле так во властных кабинетах говорят очень многие…

"Вот приедет человек из центра…"

Задание первое. "Принципы человекоцентричности должны лежать в основе экономических преобразований".

- Думаю, выступающий хотел сказать, что человек должен быть в центре, а не сбоку экономических преобразований, - считает фотограф Вадим Постников.

А вот охранник Глеб Клименко уверен, что переводится эта фраза с чиновничьего на русский так: "Вот приедет человек из центра и наладит экономику".

Студентка Олеся Неуймина, поломав голову, рассмеялась: "У меня сразу картинка в голове: вращается какой-то человек в центре с бешеной скоростью, а вокруг промышленность пытаются выстраивать. Но если вдуматься, видимо, он имел в виду, что цель преобразований - улучшение качества жизни человека. В любом случае, лучше бы он сразу сказал так, чтобы людям было понятно. Зачем лишние заумствования".

- Ну, эта фраза еще самый цветочек из перлов, которые мне приходилось слышать, - комментирует филолог Любовь Костырева. - С ней все просто: экономика для человека, а не человек для экономики. Хотя, согласитесь, очень банально. Разве может быть иначе?

Раньше было бесчеловечным?

Задание второе. "Успешное достижение целей в области устойчивого развития общества невозможно без глобального сотрудничества между странами, но в то же время оно должно быть человеческим".

- Если честно, не поняла. Как будто сотрудничество изначально было какое-то бесчеловечное и сейчас его нужно сделать более человечным, - анализирует, но так и не приходит к окончательному выводу журналист Ольга Захарова.

Примерно так же понимает эту фразу и охранник Глеб Клименко: По-человечески надо вести дела с другими странами, а не как до этого.

Перевод у фотографа Вадима Постникова такой: "Ребята, а давайте жить дружно".

Выручила филолог Любовь Костырева, объяснив эту фразу так: "Пусть отношения между странами выясняют политики, а обычным людям делить нечего".

Не для слабонервных

Задание третье. "Ключевая идея проведения международной экспертной встречи заключается в развитии языковых технологий, организации доступа к языковым технологиям и возможностям их использования на родном языке для всех пользователей, обеспечении носителей языка необходимыми инструментами для использования последних достижений в сфере цифровых технологий".

- Вообще, мрак, я не понял, что хотел сказать автор, что это за языковые технологии в родном языке, какое-то масло масляное, - комментирует программист Захар Алексеев.

- Непереводимая игра слов, - считает студент Евгений Жданов. - Что-то типа "берите ноги в руки, а уж язык вас сам до Киева доведет".

- Эксперты договорятся, какие инструменты понадобятся, чтобы "носить" свой язык, и как с их помощью им пользоваться, - так перевел фразу охранник Глеб Клименко.

И даже филолог Любовь Костырева в затруднении: Иметь доступ к цифровым технологиям - это понятно, так как не у всех он есть. А насчет языковых технологий - это к чиновникам, вероятно, они имели в виду как раз свой новояз, он недоступен для понимания даже человеку с филологическим образованием.

Ближе всех к цели оказалась журналист Ольга Захарова.

- Абракадабра, конечно, какая-то, но переведу только так: представители разных национальностей должны использовать современные технологии для развития своего родного языка. И поэтому им нужен доступ к этим технологиям. Видимо, речь о каких-то новейших гаджетах. Но почему сразу по-русски и не сказать. Тем более про "языковые технологии".

Комментарий

Дмитрий Суворов, культуролог:

- Почему нам так сложно бывает понять чиновников? Особенность их работы заключается в том, что они неизбежно погружены во всевозможные законодательные, нормативные акты, программы, жизнь проводят на семинарах, конгрессах и симпозиумах, отсюда и канцеляризмы, и наукообразность их речи. Это одна из причин, но если чиновник хорошо выполняет свою непосредственную работу, эту речевую особенность простить им можно. В конце концов, не всем суждено быть хорошими ораторами. Но дело часто в другом: такой непереводимой речью прикрываются, когда нечего сказать по сути. Когда нужно отчитаться, а отчитаться не о чем, вот тогда и начинают говорить много, наукообразно и ни о чем. Мне как-то довелось слушать доклад одного чиновника, он говорил больше часа, но попроси меня пересказать, я, признаться, не смог бы. Вот это особое искусство говорить и ничего не сказать. Когда речь идет о темах опасных, способных вызвать резонанс в обществе, от греха подальше начинают применять обтекаемые обороты, по сути умышленно, чтобы было ничего непонятно. Ведь скажи что-то лишнее, не так, можно враз поставить крест на карьере. Поэтому чиновники очень осторожны. Лучше слыть косноязычным, чем лишиться своего кресла.