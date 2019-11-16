Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве

Россиянин Александр Самарин выиграл "золото" в одиночном катании на этапе Гран-при по фигурному катанию, проходящему в Москве.

Самарин шел первым после короткой программы, а в произвольной набрал 171,64 балла и победил с итоговым результатом 264,45 балла.

Второе и третье места также остались за нашими спортсменами. "Серебро" досталось Дмитрию Алиеву (259,88 балла), а "бронза" - Макару Игнатову (252, 87).

Отметим, что Самарин и Алиев квалифицировались в финал Гран-при, который пройдет с 5 до 8 декабря в итальянском Турине.