Российские военные доставили гумпомощь жителям Айн-Иссы в Сирии

Российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка. Ранее это место было домом террористической организации ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Продукты доставили "Камазы" и "Уралы". На земле колонну сопровождала военная полиция РФ, а с воздуха прикрывали вертолеты российских ВКС, летевшие на предельно низкой высоте. Впервые гуманитарная акция была проведена так далеко на севере Сирии, в непосредственной близости от действий вооруженных сил Турции.

За час военные из Центра по примирению враждующих сторон раздали местным жителям около трех тысяч пакетов. Их содержимого должно хватить минимум на несколько дней, сообщает РИА Новости.

Боевики ДАИШ называли Айн-Иссу своим домом. Здесь они планировали свои действия и сюда же отступали, когда нужно было перегруппироваться и восстановить силы. Террористы забирали у горожан продукты, лишали доступа к питьевой воде. С тех пор как боевиков отсюда выбили курды, положение местных жителей улучшилось ненамного. Регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы.