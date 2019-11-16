Си Цзиньпин: "Необходимо восстановить порядок в Сянгане"

Си Цзиньпин указал, что продолжающиеся в САР Сянган насильственные акции и преступления экстремистов грубо попирают законность и нарушают общественный порядок, наносят весомый ущерб процветанию, стабильности и репутации Сянгана, бросают серьезный вызов основополагающему принципу "Одно государство - два строя". Пресечение насилия, обуздание хаоса и восстановление порядка - это сейчас главные задачи, стоящие перед САР Сянган.

Беспорядки в Сянгане длятся уже более 5 месяцев. Радикалы скандируют о некой "Независимости Сянгана", атакуют полицейских и простых граждан, занимаются грабежами и разбоями на дорогах, что возмущает любого разумного и законопослушного честного человека. Однако некоторые западные политики относятся к акциям насилия и террора с полным безразличием, пытаясь с помощью хаоса в Сянгане препятствовать развитию Китая и подрывать его целостность.

Центральное правительство Китая продолжит решительно поддерживать основанные на законе действия администрации САР Сянган и ее главы, жесткие меры по поддержанию правопорядка сянганской полицией, а также привлечение в соответствии с законом агрессивно настроенных преступных элементов органами юстиции Сянгана. Решимость правительства КНР в вопросах защиты суверенитета, отстаивания безопасности и интересов развития страны, последовательном проведении курса "Одно государство, два строя", противодействии вмешательству в дела САР Сянган со стороны любых внешних сил тверда и останется таковой, подчеркнул Си Цзиньпин.

С началом инцидентов, связанных с внесением поправок к законопроекту об экстрадиции, для достижения своих неблаговидных политических целей, некоторые лица на Западе фабрикуют слухи относительно главы администрации САР Сянган и поливают грязью сянганскую полицию, обвиняя их в использовании насилия при исполнении служебных обязанностей. Председатель КНР на международной арене выдвинул "Три твердых поддерживающих высказывания". Его отношение прозрачно и понятно. Данные высказывания будут играть главную стимулирующую роль для решения санганского вопроса в соответствии с законом.

Си Цзиньпин отметил, что решимость правительства КНР в защите суверенитета, обеспечения безопасности и защите интересов развития страны, последовательном проведении курса "Одно государство - ¬два строя", противодействии вмешательству в дела САР Сянган со стороны любых внешних сил тверда и непреклонна. "Три непреклонных действия" демонстрируют твердую волю китайского правительства в отношении защиты государственного суверенитета.

В последнее время радикалы, выступающие за независимость Сянгана, координируют усилия с западными антикитайскими силами, пытаясь спровоцировать в Сянгане цветную революцию. Национальный фонд демократии США и другие внешние манипуляторы оказали финансовую поддержку радикалам, чтобы те устраивали беспорядки в Сянгане. Некоторые политики в США и Великобритании открыто встретились с радикалами, продвигали предложения относительно Сянгана, с намерением оказать давление на китайское правительство и ограничить Китай. Председатель КНР в своей речи подчеркнул, что "Три непреклонных действия" непременно станут мощным сдерживающим инструментом антикитайских участников беспорядков в Сянгане, а также внешних манипуляторов.

В настоящее время радикальные преступные акции уже ввергли Сянган в крайне опасное положение. Пресечь насилие, обуздать хаос и восстановить порядок - задача, требующая незамедлительного решения. Сянганский вопрос относится исключительно к числу внутренних дел Китая. Никто не должен недооценивать волю и решимость китайской стороны в защите суверенитета, безопасности и интересов развития страны, и неправильно оценивать четкий сигнал китайского правительства относительно сянганского вопроса. Благодаря твердой поддержке центрального правительства и 1,4-миллиардного населения Сянган сможет выйти из хаоса и продолжить развитие, направленное на процветание, подытожил Си Цзиньпин.