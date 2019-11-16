Си Цзиньпин: "Необходимо восстановить порядок в Сянгане"

Новости

В Мытищах водитель-пенсионер зарезал пешехода в ходе конфликта 16.11.2019
Истребители F-35 отработали "уход" от С-400 на учениях в Израиле 16.11.2019
На Кубани мать убитой аспирантки попала в больницу после похорон дочери 16.11.2019
Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы 16.11.2019
Президент Сербии приступит к своим обязанностям в понедельник 16.11.2019
Медведева: Не готова прыгать четверные на сломанных костях 16.11.2019
Александра Трусова: Падения не мешают достойно откатать программу 16.11.2019
Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев 16.11.2019
В Кисловодске произошел пожар в жилом доме 16.11.2019
На Первом канале прокомментировали слухи об участии Бузовой в "Евровидении" 16.11.2019
В Ленобласти легкомоторный самолет совершил жесткую посадку 16.11.2019
Дзюба и Алексей Миранчук выйдут в стартовом составе на матч с Бельгией 16.11.2019
Под Рязанью упал военный беспилотник "Орион" 16.11.2019
Видео: В Крыму парапланерист с ребенком приземлился на трассу 16.11.2019
Кацалапов: Мы никому не отдадим свое место 16.11.2019
Стало известно, кто "похитил" руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
Лесной пожар в горах Крыма потушен 16.11.2019
Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных 16.11.2019
Десятиместная "Буханка" для Минобороны. УАЗ вспомнил об уникальном авто 16.11.2019
Стала известна трассировка Бирюлевской линии метро 16.11.2019
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре 16.11.2019
СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка" 16.11.2019
СК: Смерть Никиты Исаева не носит криминальный характер 16.11.2019
В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли 16.11.2019
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Гран-при в Москве 16.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
16.11.2019 17:26
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин: "Необходимо восстановить порядок в Сянгане"

Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Бразилию для участия в 11-м саммите БРИКС, 14 ноября изложил твердую позицию правительства страны по текущей ситуации в Специальном административном районе Сянган, послав международному сообществу четкий соответствующий сигнал, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Правительство КНР следуем курсом "Одно государство - ¬два строя". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Правительство КНР следуем курсом "Одно государство - ¬два строя". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Правительство КНР следуем курсом "Одно государство - ¬два строя". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин указал, что продолжающиеся в САР Сянган насильственные акции и преступления экстремистов грубо попирают законность и нарушают общественный порядок, наносят весомый ущерб процветанию, стабильности и репутации Сянгана, бросают серьезный вызов основополагающему принципу "Одно государство - два строя". Пресечение насилия, обуздание хаоса и восстановление порядка - это сейчас главные задачи, стоящие перед САР Сянган.

Беспорядки в Сянгане длятся уже более 5 месяцев. Радикалы скандируют о некой "Независимости Сянгана", атакуют полицейских и простых граждан, занимаются грабежами и разбоями на дорогах, что возмущает любого разумного и законопослушного честного человека. Однако некоторые западные политики относятся к акциям насилия и террора с полным безразличием, пытаясь с помощью хаоса в Сянгане препятствовать развитию Китая и подрывать его целостность.

Центральное правительство Китая продолжит решительно поддерживать основанные на законе действия администрации САР Сянган и ее главы, жесткие меры по поддержанию правопорядка сянганской полицией, а также привлечение в соответствии с законом агрессивно настроенных преступных элементов органами юстиции Сянгана. Решимость правительства КНР в вопросах защиты суверенитета, отстаивания безопасности и интересов развития страны, последовательном проведении курса "Одно государство, два строя", противодействии вмешательству в дела САР Сянган со стороны любых внешних сил тверда и останется таковой, подчеркнул Си Цзиньпин.

С началом инцидентов, связанных с внесением поправок к законопроекту об экстрадиции, для достижения своих неблаговидных политических целей, некоторые лица на Западе фабрикуют слухи относительно главы администрации САР Сянган и поливают грязью сянганскую полицию, обвиняя их в использовании насилия при исполнении служебных обязанностей. Председатель КНР на международной арене выдвинул "Три твердых поддерживающих высказывания". Его отношение прозрачно и понятно. Данные высказывания будут играть главную стимулирующую роль для решения санганского вопроса в соответствии с законом.

Си Цзиньпин отметил, что решимость правительства КНР в защите суверенитета, обеспечения безопасности и защите интересов развития страны, последовательном проведении курса "Одно государство - ¬два строя", противодействии вмешательству в дела САР Сянган со стороны любых внешних сил тверда и непреклонна. "Три непреклонных действия" демонстрируют твердую волю китайского правительства в отношении защиты государственного суверенитета.

В последнее время радикалы, выступающие за независимость Сянгана, координируют усилия с западными антикитайскими силами, пытаясь спровоцировать в Сянгане цветную революцию. Национальный фонд демократии США и другие внешние манипуляторы оказали финансовую поддержку радикалам, чтобы те устраивали беспорядки в Сянгане. Некоторые политики в США и Великобритании открыто встретились с радикалами, продвигали предложения относительно Сянгана, с намерением оказать давление на китайское правительство и ограничить Китай. Председатель КНР в своей речи подчеркнул, что "Три непреклонных действия" непременно станут мощным сдерживающим инструментом антикитайских участников беспорядков в Сянгане, а также внешних манипуляторов.

В настоящее время радикальные преступные акции уже ввергли Сянган в крайне опасное положение. Пресечь насилие, обуздать хаос и восстановить порядок - задача, требующая незамедлительного решения. Сянганский вопрос относится исключительно к числу внутренних дел Китая. Никто не должен недооценивать волю и решимость китайской стороны в защите суверенитета, безопасности и интересов развития страны, и неправильно оценивать четкий сигнал китайского правительства относительно сянганского вопроса. Благодаря твердой поддержке центрального правительства и 1,4-миллиардного населения Сянган сможет выйти из хаоса и продолжить развитие, направленное на процветание, подытожил Си Цзиньпин.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ
Кабмин одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих
Суд арестовал более 450 млн рублей у обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
В России стали покупать меньше сигарет
В Госдуме прокомментировали слова Помпео о разнице между Крымом и Голанами