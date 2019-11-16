СМИ: Трамп потребовал у Токио 8 млрд долларов на войска США в Японии

Президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить расходы на находящийся в этой стране американский воинский контингент, сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванных нынешних и бывших чиновников Белого дома. Как отмечают эксперты, данное решение вписывается в стратегию нынешней американской администрации, настаивающей на том, чтобы ее союзники значительно увеличили свои оборонные расходы.

По информации издания, Вашингтон настаивает на том, чтобы Токио увеличил ежегодные выплаты за содержание 54 000 американских военнослужащих в Японии до 8 миллиардов долларов с примерно 2 миллиардов долларов. Это требование якобы было озвучено японским чиновникам во время поездки в регион в июле Джоном Болтоном, тогдашним советником Трампа по национальной безопасности, и Мэттом Поттингером, который в тот момент был директором по Азии Совета национальной безопасности.

Срок действия действующего соглашения об условиях пребывания в Японии американского воинского контингента истекает в марте 2021 года.

Представитель министерства иностранных дел Японии заявил, что данная информация не соответствует действительности, и никаких переговоров между США и Японией по новому соглашению не проводилось.

Многие союзники США испытывают давление со стороны Вашингтона по вопросу расходов на оборону. Ранее Трамп настоял на том, чтобы Сеул взял на себя дополнительные расходы по поводу военного присутствия США в Южной Корее, где американский контингент является сдерживающим фактором против Северной Кореи. В противном случае он планирует рассмотреть вопрос о выводе американских войск с полуострова, сообщило агентство Reuters в среду.