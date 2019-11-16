СМИ: В Киеве похитили руководителя "Укрэксимбанка"

В Киеве неизвестные похитили руководителя акционерного общества "Укрэксимбанк" Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".

По некоторым данным, неизвестные лица забрали пострадавшего в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял. Родственники обратились с заявлением в правоохранительные органы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Укрэксимбанк" - государственный экспортно-импортный банк Украины, созданный в 1992 году. Финансовое учреждение занимает первое место в стране по депозитам юридических лиц. Входит в число 14 кредитных организаций, признанных системно важными для Украины.