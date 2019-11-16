Советнику Дональда Трампа грозит от 20 до 50 лет тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник президента США Дональда Трампа, в пятницу был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствии правосудию и принуждении другого свидетеля к даче ложных показаний, сообщает The Forbes.

Речь идет о расследовании допущенных им нарушений закона во время президентской кампании в США 2016 года.

Стоун работал в предвыборной кампании Трампа в качестве советника. Он официально покинул штаб кандидата от республиканцев в 2015 году, но остался консультантом Трампа до завершения кампании. Стоун был обвинен в работе по получению электронных писем, которые были взломаны с сервера Демократического национального комитета (DNC) и распространены через Wikileaks. Стоун подтвердил факт переписки с хакером, который взломал сервера Демократической партии.

Политическая карьера Стоуна началась с работы на Ричарда Никсона, на спине у него была татуировка этого покойного президента.

Стоун стал последним фигурантом, обвиненным спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования его специальной комиссии. Он был арестован во время рейда ФБР на рассвете в своем доме во Флориде 24 января этого года

Приговор Стоуну будет вынесен 6 февраля. На его основании ему может быть назначено максимальное наказание в виде 50 лет лишения свободы. Однако The Washington Post сообщила, что Стоун, согласившийся на сделку со следствием, скорее всего, будет отбывать значительно меньший срок в соответствии с федеральными правилами вынесения приговора. В конечном счете ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Дональд Трамп назвал решение суда проявлением политики двойных стандартов и "охотой на ведьм". Он также написал в Twitter, о том, что стоит проверить, не лгали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и спецпрокурор Мюллер.

Расследование Мюллера было закончено в марте 2019 года. По делу проходят 34 человека, в том числе шесть бывших советников Трампа.

Кому уже предъявлено обвинение? Майкл Коэн, бывший личный адвокат Трампа, был приговорен в декабре 2018 года к трем годам тюремного заключения за ложь перед конгрессом, нарушения финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов.

Джордж Пападопулос , бывший советник Трампа по внешней политике, был приговорен в сентябре 2018 года к 14 дням тюремного заключения за то, что признал себя виновным в лжи агентам ФБР.

Пол Манафорт, бывший руководитель кампании Трампа, был признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве в Вирджинии в августе 2018 года, а в ноябре 2018 года аннулировал свою сделку о признании вины по отдельным федеральным обвинениям, выдвинутым Мюллером. В настоящее время он отбывает семь с половиной лет тюремного заключения по обоим делам.

Рик Гейтс, бывший заместитель Манафорта во время предвыборной кампании Трампа, признал себя виновным в феврале 2018 года по обвинению в заговоре против Соединенных Штатов и в ложных заявлениях. Несмотря на сделку о признании вины, ему грозит от четырех до шести лет тюремного заключения. Однако дата вынесения ему приговора отложена - частично потому, что он дал показания против Стоуна.

Майкл Флинн, бывший советник Трампа по национальной безопасности, в декабре 2017 года признал себя виновным в лжи перед агентами ФБР. Дата вынесения приговора Флинну назначена на начало декабря.