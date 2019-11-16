Современные технологии могут оставить школу без учителя

Зарубежные социологи считают, что половина ныне существующих профессий в ближайшие 20-30 лет исчезнет. А все потому, что людей заменят роботы и искусственный интеллект. Британские ученые провели интересное исследование рынка труда будущего: они попросили IT-специалистов указать "узкие места" тысячи профессий, которые нельзя поручить роботу. В том числе проанализировали профессию учителя.

- Выводы неутешительны: большую и самую важную часть из того, что делает учитель, можно передать роботам, - рассказала "РГ" профессор факультета психологии МГУ Галина Солдатова.

Вот сферы, где автомат сделает работу лучше педагога:

1. Адаптация методов обучения и учебных материалов к ученикам с разными потребностями.

2. Ведение документации и досье учеников, оформление всяческих бумаг.

3. Подготовка тестов и заданий для оценки успеваемости учеников.

4. Оказание помощи ученикам, которым нужна поддержка - репетиторство или коррекционные программы.

5. Проверка классной работы, домашнего задания.

Что остается учителю однозначно? Совещания с родителями, другими учителями, администрацией. Кстати, искусственный интеллект уже сейчас очень сильно помогает в обучении детей с дислексией. Одна из шведских компаний разработала систему, которая быстро сканирует учеников из группы риска и обнаруживает дислексию. Система анализирует движение глаз читающего ребенка. Есть системы, которые позволяют диагностировать аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Что изменится в образовании с развитием искусственного интеллекта? Акцент будет смещаться на развитие человека.

Ученые делают вывод: образование отныне не может ориентироваться на конкретные профессии. Вместо этого необходимо создавать "платформы компетенций", которые позволяют продолжать обучение на протяжении всей жизни. Звучит как парадокс, но такой подход предполагает, что мы можем вернуться к классическому средневековому курсу - семи свободным искусствам. Это грамматика, диалектика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, музыка.

Мнение

Вита Кириченко, директор школы 1520 им. Капцовых, победитель конкурса "Учитель года - 2012", Москва:

- Есть ли место в мире профессий будущего для профессии "учитель"? Есть, хотя, думаю, изменится содержание и характер деятельности учителя. То, что можно будет передать роботам, - важная часть сегодняшней работы, но есть и другие задачи, не менее важные. Уже сегодня образовательные ресурсы Интернета открывают перед современными школьниками мир знаний, который был недоступен в таком объеме предыдущим поколениям и учеников, и учителей, но пользуемся ли мы предоставленными возможностями в полной мере? Из самого наличия условий не следует выполнение задачи! Проблема учебной мотивации - одна из важнейших, и, по-моему, в будущем актуальность данного направления работы учителя не исчезнет. Умение творить, умение учиться, умение общаться в эпоху искусственного интеллекта с ним и друг с другом - все эти задачи в деятельности учителя останутся.

Павел Северинец, директор школы 444, Москва:

- Мы все понимаем, что по мере развития современных технологий многие рутинные процессы, такие как ведение документации, проверка классной и домашней работы или подготовка тестов, будут автоматизированы и дополнены искусственным интеллектом. И это абсолютно нормально. Мир и технологии быстро развиваются. Однако это никоим образом не угрожает профессии педагога. Потому что не в этом состоит его деятельность. Педагог работает с ребенком. И вот это прямое взаимодействие глаза в глаза никуда не уйдет. Педагог - мотиватор, наставник, психолог останется. А только так и осуществляется настоящее обучение, только так и педагог, и ребенок развиваются и прирастают новым опытом. И это не заменят ни дистанционные технологии - отсюда и отсутствие прогресса онлайн- образования, ни искусственный интеллект - к нему невозможно испытывать симпатию или влюбленность. Так что хорошего педагога никто не сменит, а плохие нам и не нужны.