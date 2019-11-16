Столтенберг: Все члены НАТО должны увеличить расходы на оборону

Президенту США Дональду Трампа удалось убедить генсека НАТО Йенса Столтенберга в том, что входящие в альянс страны должны выделять на оборонку больше денег. Называется и конкретная цифра. "Необходимо достичь целевого показателя, составляющего два процента ВВП", - приводит ТАСС отрывок документа, распространенного Белым домом.

Напомним, ранее американский лидер не раз заявлял, что не будет "платить за себя и за того парня", намекая на страны Евросоюза. Больше других он критиковал Германию, которая готова увеличить свои военные расходы к 2025 году максимум до полутора процентов ВВП, а не двух, на чем настаивает Трамп.

В минувший четверг политик обсудил данный вопрос с приехавшим к нему Столтенбергом. "Генеральный секретарь приветствовал стремление президента США более эффективно распределять бремя военных расходов среди членов альянса", - подчеркивается в пресс-релизе.