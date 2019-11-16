Танцоры Синицына и Кацалапов стали победителями Гран-при в Москве

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицына и Никита Кацалапов одержали победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Синицына и Кацалапов лидировали после короткой программы и сохранили первое место после произвольной, набрав в сумме 212,15 балла. Вторыми стали канадцы Пайпер Гилле - Поль Пуарье (207,64), третьими - испанская пара Сара Хуртадо - Кирилл Халявин (185,01).

Для Вики и Никиты это второй подряд Гран-при после выступления в Китае и второе "золото". Таким образом, подопечные Александра Жулина обеспечили себе место в шестерке сильнейших дуэтов, которые отправятся на финал в Турин.

Напомним, что в прошлом сезоне Виктория Синицына и Никита Кацалапов были только четвертыми на чемпионате Европы, но на чемпионате мира смогли пробиться на пьедестал и занять второе место.