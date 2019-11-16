Умер экс-главред журнала "Юность" Валерий Дударев

На 55-м году жизни умер поэт, бывший главный редактор литературного журнала "Юность" Валерий Дударев. Об этом сообщил нынешний главред издания, писатель Сергей Шаргунов.

"Валерий Фёдорович - поэт, филолог, чистый и благородный человек. Это он сам предложил мне прийти в "Юность" и стать главредом, но при этом до последнего возглавлял отдел поэзии. Мы общались буквально несколько дней назад, он очень переживал уход близкого ему Льва Александровича Аннинского", - отметил Сергей Шаргунов.

По его словам, "Дударев писал тонкие и изящные, и одновременно страстные стихи, никогда не страшась прямого болевого высказывания".

До последнего Валерий Дударев преподавал в школе и университете, у него остались жена и маленький сын.

Валерий Дударев - российский поэт и филолог. В 2007-2019 годах был главным редактором журнала "Юность". Лауреат литературных премий имени Александра Невского, Сергея Есенина, Бориса Корнилова. Среди его поэтических сборников: "На склоне двадцатого века", "Интонации", "Где растут забытые цветы" и другие.