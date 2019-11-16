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16.11.2019 09:11
Рубрика: В мире

В Южной Корее произошли стычки между корейскими и китайскими студентами

Текст: Олег Кирьянов
Сразу в нескольких университетах Южной Кореи произошли стычки между местными студентами и китайскими учащимися. Поводом стало разное отношение к событиям, которые сейчас происходят в Гонконге. Об этом сообщило южнокорейское издание The Korea Times со ссылкой на источники в полиции и администрации университетов.
Фото: Томми Янг/РИА Новости Фото: Томми Янг/РИА Новости
Фото: Томми Янг/РИА Новости

Всё началось с того, что в вузах Южной Кореи некоторые студенты стали проводить публичные акции, выступая в поддержку "демократического движения в Гонконге". Это встретило резко негативную реакцию со стороны достаточно многочисленных китайских студентов, которые обучаются в университетах Кореи. В результате сразу в нескольких кампусах произошли стычки.

Фото: REUTERS/KCNA
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Один из инцидентов случился в среду в университете Ханъян в Сеуле, где корейские студенты открыли "Стену Леннона", на которой стали размещать послания в поддержку демонстрантов в Гонконге. Однако вскоре к стене пришли около полусотни китайских студентов, которые учатся в Ханъяне по обмену, и потребовали прекратить вмешательство во внутренние дела Китая, указывая, что ситуация в Гонконге никак Кореи не касается. Корейцы отказались убирать послания и напомнили о праве на свободу слова, что вылилось в громкую эмоциональную перепалку, которая длилась около четырёх часов.

По словам очевидцев, схожие инциденты произошли также в кампусе Сеульского государственного университета, Ёнсе, Корё, Университета иностранных языков Хангук.

По словам корейских активистов, из университета Ёнсе, установленные ими в кампусе лозунги в поддержку демонстрантов в Гонконге кто-то сорвал через несколько часов. Впоследствии выяснилось, что срывавшие лозунги были молодыми людьми, которые общались друг с другом на китайском. Корейцы сняли это на видео и передали материалы в полицию, которая может предъявить обвинения в порче имущества.

В результате пришлось также вмешаться и посольству КНР в Сеуле, которое издало специальное заявление. В нем говорится, что многие иностранные СМИ искажают ситуацию, которая сейчас имеет место в Гонконге. Одновременно выражено сожаление в связи с тем, что произошли конфликты между китайскими и корейскими студентами.

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"Вполне понятно, что китайские студенты выражают свой гнев и протест как словами, так и действиями по поводу искажения фактов и ситуаций, которые ведут к нарушению суверенитета Китая. В то же время правительство КНР всегда призывает соотечественников во время нахождения за рубежом следовать правилам и законам страны пребывания, выражая патриотизм приемлемым путём и с учётом соображений безопасности", - отмечено в заявлении посольства Китайской Народной Республики в Южной Корее.

По данным корейских властей китайские студенты представляют собой самую многочисленную группу иностранцев, которые обучаются в вузах Республики Корея. Согласно официальной статистике, в РК на программах бакалавров, магистров и в аспирантурах обучается в общей сложности 69 287 студентов из КНР.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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