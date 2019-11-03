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Рубрика: В мире

Полиция Гонконга задержала более 200 участников беспорядков

Сотрудники полиции Гонконга задержали более 200 участников субботних протестов. Они были взяты под стражу за незаконные собрания, хранение оружия для нападения, преступное нанесение ущерба и ношение масок.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Демонстранты проигнорировали запрет на участие в незаконных собраниях. Как сообщает РИА Новости, митинги переросли в акты вандализма. Активисты заблокировали несколько улиц в районах Козуэй-Бэй и Ван Чай, а затем подожгли баррикады и начали забрасывать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью, кирпичами и другими предметами.

Беспорядки распространились и в другие районы, включая Коулун. Мародеры совершали налеты на магазины и поджигали их.

Полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ, резиновые и пластиковые пули, чтобы остановить нарушения.

В мире Восточная Азия Китай
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