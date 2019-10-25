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25.10.2019 09:22
Рубрика: В мире

Генконсульство РФ предупредило о новых протестных акциях в Гонконге

Текст: Диана Ковалева

Генконсульство России в Гонконге предупредило россиян о новых акциях протеста, которые ожидаются в городе в ближайшие три дня. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Фото: REUTERS/JORGE SILVA
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"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районах Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui", - говорится в сообщении.

В представительстве также призвали обращать внимание на новости при планировании поездок и воздержаться от посещения мест массовых скоплений людей в указанные даты.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против решения властей принять законопроект об экстрадиции правонарушителей на территорию материкового Китая. Несмотря на решение главы администрации отказаться от инициативы, многие оппозиционеры из числа молодежи намерены продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма в метро.

В мире Восточная Азия Китай
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