Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.

Это связано с протестами, в которых приняли участие тысячи местных жителей. Митингующие собралась ранним возле здания законодательного собрания Гонконга и перекрыли дорожное движение, передает ТАСС. В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов.

Напомним, в минувшее воскресенье около миллиона демонстрантов, обеспокоенных усилением контроля материкового Китая над внутренними делами Гонконга, прошли маршем от парка Виктория до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Полицейские применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки.