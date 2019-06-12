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Рубрика: В мире

Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.

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Это связано с протестами, в которых приняли участие тысячи местных жителей. Митингующие собралась ранним возле здания законодательного собрания Гонконга и перекрыли дорожное движение, передает ТАСС. В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов.

Напомним, в минувшее воскресенье около миллиона демонстрантов, обеспокоенных усилением контроля материкового Китая над внутренними делами Гонконга, прошли маршем от парка Виктория до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Полицейские применили против отдельных радикально настроенных лиц перцовый газ и дубинки.

В мире Восточная Азия Китай
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