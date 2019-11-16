В Калифорнии скончался расстрелявший сверстников школьник

Подросток, устроивший стрельбу в одной из школ в американском городе Санта-Кларита, умер в больнице.

Напомним, в минувший четверг примерно в 7:30 утра 16-летний Натаниэль Берхоу пришел с пистолетом в Saugus High School и расстрелял несколько человек. Двое из них погибли: 16-летняя девушка и 14-летний юноша. Подозреваемый в совершении преступления выстрелил и в себя. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Мотивы стрельбы до сих пор не установлены. Также не удалось выявить связи между стрелком и его жертвами, пишет ТАСС.