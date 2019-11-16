В МИД ответили на сообщение о планах вернуть Украине задержанные корабли

Передача Украине задержанных в ноябре прошлого года военных кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате", который, как ожидается, пройдет 9 декабря в Париже. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

Дипломаты пояснили, что Киеву ранее было сделано предложение о возвращении кораблей под "гарантии их сохранности" в качестве вещественных доказательств. Оно актуально до сих пор.

Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники сообщил, что в России принято решение вернуть Украине катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Технику якобы планируется вернуть со штатным вооружением, но без боеприпасов. Такое решение объясняется тем, что корабли являются вещественным доказательством в уголовном деле.

Напомним, корабли и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года в Керченском проливе после нарушения границы России. В сентябре этого года военных передали Киеву в рамках процедуры обмена между Россией и Украиной.