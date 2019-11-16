В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Утром несколько сотен "жилетов", откликнувшись на призыв одного из их лидеров Эрика Друэ, попытались на западной окраине Парижа блокировать Периферик - кольцевую трассу вокруг города. Однако были оперативно вытеснены с проезжей части дороги отрядами полиции, пустившими в ход гранаты со слезоточивым газом.
Чуть позже столкновения начались на юго-востоке города на площади Италии. Там также собрались несколько сотен, а может быть, и тысяч человек, решивших принять участие в шествии через весь город в сторону Северного вокзала. В предварительном порядке было объявлено, что марш начнется в районе 14:00 (16:00 мск). Наиболее агрессивно настроенные манифестанты начали провоцировать стражей порядка, к ним, судя по всему, присоединились, как ранее предупреждали местные власти, парни из "черного блока", а также из местных левацких группировок.
Они подожгли несколько пластиковых мусорных баков, пытались устроить баррикады из подручных средств, а также разбили витрины отделения банка, расположенного на площади. Полицейские ответили слезоточивым газом, а также пустили в ход спецружья, стреляющие резиновыми пулями. На некоторое время стычки прекратились, но затем снова возобновились.
По данным префектуры полиции, уже задержано свыше четырех десятков манифестантов, выписаны несколько штрафов, а ранее было досмотрено около полутора тысячи человек из числа тех, что приехали в Париж для участия в "желтом" юбилее.
Надо сказать, что для обеспечения порядка власти мобилизовали серьезные силы - 2500 жандармов и полицейских, к которым присоединились агенты других служб МВД, а также муниципальные полицейские.
Как и в прошлые субботы, в центре города созданы зоны, где запрещено проводить какие-либо акции. Это Елисейские поля и район вокруг них, площадь Звезды - Шарль де Голль, где среди прочего установлены три бронетранспортера жандармерии, Елисейский дворец, Национальное собрание, Нотр-Дам. Помимо этого запрет распространяется на районы Булонского и Венсенского лесов.
Всего же 16 ноября по стране проходят свыше ста "желтых" акций, участие в которых принимают, предположительно, несколько десятков тысяч человек.
Накануне 53-го дня протестов социальная служба Elabe опубликовала результаты последнего опроса. По этим данным, 63 процента французов считают, что с протестными акциями "желтых жилетов" пора заканчивать. Одновременно 55 процентов опрошенных считают, что выступления были не напрасными, а их требования социально-экономического порядка вполне оправданными.