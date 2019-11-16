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16.11.2019 16:07
Рубрика: В мире

В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Полицейские и жандармы в эту субботу несколько раз применили слезоточивый газ против "желтых жилетов", которые по случаю первой годовщины их движения (оно началось 17 ноября прошлого года) проводят несколько манифестаций во французской столице.

Утром несколько сотен "жилетов", откликнувшись на призыв одного из их лидеров Эрика Друэ, попытались на западной окраине Парижа блокировать Периферик - кольцевую трассу вокруг города. Однако были оперативно вытеснены с проезжей части дороги отрядами полиции, пустившими в ход гранаты со слезоточивым газом.

Чуть позже столкновения начались на юго-востоке города на площади Италии. Там также собрались несколько сотен, а может быть, и тысяч человек, решивших принять участие в шествии через весь город в сторону Северного вокзала. В предварительном порядке было объявлено, что марш начнется в районе 14:00 (16:00 мск). Наиболее агрессивно настроенные манифестанты начали провоцировать стражей порядка, к ним, судя по всему, присоединились, как ранее предупреждали местные власти, парни из "черного блока", а также из местных левацких группировок.

Фото: AP Photo/Esteban Felix
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Они подожгли несколько пластиковых мусорных баков, пытались устроить баррикады из подручных средств, а также разбили витрины отделения банка, расположенного на площади. Полицейские ответили слезоточивым газом, а также пустили в ход спецружья, стреляющие резиновыми пулями. На некоторое время стычки прекратились, но затем снова возобновились.

По данным префектуры полиции, уже задержано свыше четырех десятков манифестантов, выписаны несколько штрафов, а ранее было досмотрено около полутора тысячи человек из числа тех, что приехали в Париж для участия в "желтом" юбилее.

Надо сказать, что для обеспечения порядка власти мобилизовали серьезные силы - 2500 жандармов и полицейских, к которым присоединились агенты других служб МВД, а также муниципальные полицейские.

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Как и в прошлые субботы, в центре города созданы зоны, где запрещено проводить какие-либо акции. Это Елисейские поля и район вокруг них, площадь Звезды - Шарль де Голль, где среди прочего установлены три бронетранспортера жандармерии, Елисейский дворец, Национальное собрание, Нотр-Дам. Помимо этого запрет распространяется на районы Булонского и Венсенского лесов.

Всего же 16 ноября по стране проходят свыше ста "желтых" акций, участие в которых принимают, предположительно, несколько десятков тысяч человек.

Накануне 53-го дня протестов социальная служба Elabe опубликовала результаты последнего опроса. По этим данным, 63 процента французов считают, что с протестными акциями "желтых жилетов" пора заканчивать. Одновременно 55 процентов опрошенных считают, что выступления были не напрасными, а их требования социально-экономического порядка вполне оправданными.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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