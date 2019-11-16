В России сократилось число преступлений, совершенных с оружием

Свежая криминальная статистика: в этом году на 6 процентов сократилось количество преступлений, совершенных с оружием.

"В январе - сентябре 2019 года с использованием оружия совершено 4,2 тыс. преступлений, что на 6% меньше по сравнению с таким же периодом минувшего года", - сообщается в статистическом отчете МВД России.

Как уточняет ТАСС, эта динамика сохраняется уже на протяжении пяти лет. Раскрываемость данных преступлений в этом году составила почти 75 процентов. При этом 108 подобных преступлений, или 2,5 процента, были совершены с использованием взрывчатки. Плохая новость в том, что количество преступлений с использованием взрывчатки выросло более чем на 40 процентов.