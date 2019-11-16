В России стали покупать меньше сигарет

За десять месяцев этого года продажи обычных сигарет упали в России на пять процентов. Это зафиксировала "Платформа ОФД", которая анализирует 900 тысяч касс по всей стране. В то же время платформа "Такском", проанализировав больше 17 миллиардов кассовых чеков, подсчитала, что популярность обычных сигарет уменьшилась на семь процентов, пишет RT.

При этом специалисты зафиксировали рост продаж стиков для систем нагревания табака - в 4,5 раза, уточняют в "Такскоме".

Пачка сигарет стоит в среднем 115 рублей, а стик - 135, уточняет "Платформа ОФД".

Также уменьшился спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью - в этом году в аптеках было продано на 200 тысяч упаковок лекарств меньше, чем в прошлом (3,1 миллиона против 3,3 миллиона). Это данные аналитической компании DSM Group.