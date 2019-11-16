Врач объяснила, как на самом деле влияет сигаретный дым на некурящих

Многие некурящие здоровые люди опасаются, что могут стать жертвой табачного дыма, который выпускают курильщики. И не зря, считает врач-терапевт высшей категории Ольга Саакян.

По словам специалиста, при пассивном курении человек получает дозу так называемого бокового дыма, который содержит около 4000 химикатов. Среди них 69 агрессивных канцерогенов.

Несмотря на то, что концентрация ряда опасных веществ при боковом дыме ниже той, которую получает непосредственно курильщик, вдыхание табачного дыма плохо влияет и на здоровье некурящих. Особенно если последний регулярно находится в компании курильщиков.

- Пассивное курение может приводить к усугублению аллергии, всевозможным ЛОР-патологиям, патологиям сердца и сосудов, развитию хронической обструктивной болезни легких и увеличению риска развития злокачественных образований в молочных железах, легких и почках, - пояснила aif.ru Ольга Саакян.