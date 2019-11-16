Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных

На пятом месте - тибетские антилопы оронго, или чиру (Pantholops hodgsonii). Самки этих ушастых парнокопытных млекопитающих объединяются в большие стада и мигрируют из Тибета в китайские провинции Синьцзян и Цинхай. Каждый год они преодолевают в среднем 700 километров.

На четвертом месте - чернохвостый олень-мул (Odocoileus hemionus). Группа этих животных мигрирует из Вайоминга в Айдахо (США) каждое лето, а это около 772 километров. Оленям приходится пересекать две оживленные магистрали, но для них это не препятствие.

Стая волков с северо-западных территорий Канады, следуя за своей добычей, каждый год проходит в среднем 1016 километров. Ученые сообщают об одном волке из Монголии, который поставил рекорд - он преодолел 7247 километров за один год.

На втором месте - северные олени с российского полуострова Таймыр. По мнению зоологов, они проходят 1200 километров в год, когда весной после отела мигрируют с новорожденными телятами по самым сложным и труднодоступным местам. В 2000 году, по данным организации WWF по защите животных, на Таймыре было около миллиона северных оленей. Между тем, по данным зоологов, осталось всего около 380 000 особей.

Многие животные не доходят до конечной точки своего маршрута: изменение климата приводит к тому, что лед на реках тает раньше, поэтому им приходится плыть в ледяной воде. Многие телята тонут во время переправ. Однако главная причина снижения популяции оленей - браконьеры.

Первое место в беге на длинные дистанции - у оленя-карибу (Rangifer tarandus). Эти животные лучшие марафонцы среди млекопитающих. По данным исследования, они преодолевают 1350 километров в год. А это расстояние от Москвы до Краснодара.