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16.11.2019 17:37
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Зоологи назвали чемпионов в беге на дальние дистанции среди животных

Текст: Наталья Панасенко
Многие виды животных мигрируют на большие расстояния в поисках пищи, воды или партнера для размножения. Команда американских зоологов составила список "чемпионов" - наземных млекопитающих, которые преодолевают самые большие расстояния. В Scientific Reports они представили пятерку лучших бегунов на длинные дистанции.
Фото: Dean Biggins/wikimedia.org Фото: Dean Biggins/wikimedia.org
Фото: Dean Biggins/wikimedia.org

На пятом месте - тибетские антилопы оронго, или чиру (Pantholops hodgsonii). Самки этих ушастых парнокопытных млекопитающих объединяются в большие стада и мигрируют из Тибета в китайские провинции Синьцзян и Цинхай. Каждый год они преодолевают в среднем 700 километров.

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На четвертом месте - чернохвостый олень-мул (Odocoileus hemionus). Группа этих животных мигрирует из Вайоминга в Айдахо (США) каждое лето, а это около 772 километров. Оленям приходится пересекать две оживленные магистрали, но для них это не препятствие.

Стая волков с северо-западных территорий Канады, следуя за своей добычей, каждый год проходит в среднем 1016 километров. Ученые сообщают об одном волке из Монголии, который поставил рекорд - он преодолел 7247 километров за один год.

На втором месте - северные олени с российского полуострова Таймыр. По мнению зоологов, они проходят 1200 километров в год, когда весной после отела мигрируют с новорожденными телятами по самым сложным и труднодоступным местам. В 2000 году, по данным организации WWF по защите животных, на Таймыре было около миллиона северных оленей. Между тем, по данным зоологов, осталось всего около 380 000 особей.

Фото: youtube
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Многие животные не доходят до конечной точки своего маршрута: изменение климата приводит к тому, что лед на реках тает раньше, поэтому им приходится плыть в ледяной воде. Многие телята тонут во время переправ. Однако главная причина снижения популяции оленей - браконьеры.

Первое место в беге на длинные дистанции - у оленя-карибу (Rangifer tarandus). Эти животные лучшие марафонцы среди млекопитающих. По данным исследования, они преодолевают 1350 километров в год. А это расстояние от Москвы до Краснодара.

Общество Природа
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