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17.11.2019 17:53
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Акции протеста наносят вред экономике Сянгана

Председатель КНР Си Цзиньпин во время участия в 11-й встрече руководителей стран БРИКС в Бразилии раскрыл сущность насильственных преступлений радикально настроенных элементов в Сянгане и четко обозначил главную задачу властей - пресечение насилия и обуздание беспорядков в районе, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Акции бунтовщиков подорвали экономику Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Акции бунтовщиков подорвали экономику Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Акции бунтовщиков подорвали экономику Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

После возникновения беспорядков из-за внесения поправок в закон об экстрадиции, для нарушения общественного порядка и сдерживания Китая отдельные лица западных стран проводят политику "двойных стандартов", выдавая черное за белое. Однако на деле действия бандитов давно вышли за рамки мирных демонстраций и границ морали, что нанесло серьезный вред демократии и свободе жителей Сянгана.

Насильственные преступления, которые длились в течение более пяти месяцев, грубо попирали законодательство САР. Вступив в сговор с враждебными силами извне, преступники открыто оскорбили достоинство жителей страны и пренебрегли принципом "Одно государство, две системы". Их ждет наказание в соответствии с законом.

Спустя 22 года с момента возвращения Сянгана в состав КНР на основе принципа "Одно государство, две системы" в этом районе достигнуты общепризнанные успехи. Однако в последнее время преступная деятельность радикально настроенных элементов нанесла серьезный вред сянганской экономике, резко ухудшилась ситуация с экспортом и потреблением.

Согласно последним данным статистики, процент понижения ВВП Сянгана в третьем квартале по сравнению с предыдущим периодом достиг 3,2 процента. Уже второй раз подряд происходит поквартальное снижение ВВП, что свидетельствует о вступлении сянганской экономики в техническую рецессию.

В связи с этим на днях Канцелярия советников по экономическим вопросам Администрации САР понизила прогноз по росту экономики Сянгана до 1,3 процента, это явится повторным отрицательным ростом экономики за 10 лет.

Несмотря ни на что, благодаря мощной поддержке Центрального правительства разным кругам общества Сянгана удастся защитить свой родной дом и обеспечить успешное осуществление политики "Одно государство, две системы".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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