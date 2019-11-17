Новости

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений 01:24
Более 20 анархистов задержаны во время беспорядков в Греции 01:16
Вашингтон осудил действия властей Ирана в отношении протестующих 00:37
Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки 17.11.2019
Итоговая явка избирателей на выборах в Беларуси составила 77,22% 17.11.2019
Гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии 17.11.2019
Пушков прокомментировал появление флагов США на украинских позициях 17.11.2019
Исполнитель роли Черной пантеры заявил, что Скорсезе просто пиарится 17.11.2019
Официально: сборы "Джокера" превысили миллиард долларов 17.11.2019
Видео: матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой 17.11.2019
ЦИК Беларуси признал состоявшимися выборы во всех 110 округах страны 17.11.2019
Зампред ЦИК: Выборы в Беларуси прошли без существенных нарушений 17.11.2019
МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда 17.11.2019
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка с поножовщиной 17.11.2019
ДНР за 17 ноября обстреляли с украинской стороны восемь раз 17.11.2019
Оппозиция в Грузии обещает начать митинги по всей стране 17.11.2019
Телецентр "Останкино" проверяют после сообщения об угрозе взрыва 17.11.2019
Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся" 17.11.2019
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020 17.11.2019
Историк: Агрессия Запада против сербов - подготовка к походу на Россию 17.11.2019
Выборы в РБ завершаются в соответствии с демократическими стандартами 17.11.2019
13 российских моряков получили ранения в при пожаре у берегов Кореи 17.11.2019
Бюджетный бизнес-класс: выбираем Skoda Superb за 600 тысяч рублей 17.11.2019
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек 17.11.2019
ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США 17.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 23:44
Рубрика: В мире

Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки

Текст: Александр Гасюк

Массовые беспорядки в Афинах, а также крупнейших греческих городах - Салониках и Патрах - начались после ежегодных антиамериканских демонстраций, прошедших в память о трагических событиях 17 ноября 1973 года. Тогда, напомним, выступления греческих студентов за свободу и демократию были жестоко подавлены хунтой "черных полковников", получивших полную и безоговорочную поддержку со стороны США.

Фото: AP Photo/Esteban Felix
Полиция применила газ против демонстрантов в Чили

С утра в воскресенье памятные мероприятия прошли в афинском Политехническом университете, который стал символом сопротивления диктатуре "черных полковников". Именно в Политехнио - так греки называют это памятное для них мест - хунта направила войска и танки для подавления студенческого восстания. При этом погибли не менее 24 человек, хотя точных данных о количестве убитых учащихся нет до сих пор.

Во второй половине дня около 20 тысяч человек, преимущественно левацких взглядов, прошли маршем протеста под стенами сильно охраняемого посольства США. Как сообщило издание "Прото тема", студенты, скандируя антиамериканские лозунги, принесли к дипломатической миссии США в Афинах окровавленный погибшими студентами национальный флаг Греции.

В связи с массовой демонстрацией в столице Греции были резко усилены меры безопасности: центральные станции афинского метро приостановили работу, а в ряде районов было перекрыто автомобильное движение. На улицы города вывели дополнительные силы полиции.

В Лондоне от рук демонстрантов пострадала министр юстиции Гонконга

Впрочем, без массовых беспорядков и яростных столкновений протестующих с правоохранителями не обошлось. По данным местных СМИ, в афинском районе Экзархия полиция применила слезоточивый газ против анархистов, из-за чего в больницы доставили нескольких человек. В Салониках и Патрах в ход пошли камни и "коктейли Молотова" и в результате были подожжены несколько автомобилей. Сообщается о нескольких десятках арестованных протестантах.

Напомним, что просуществовавшая в Греции с 1967 по 1974 год хунта "черных полковников" во главе с Георгиосом Пападопулосом активно поддерживалась Вашингтоном, странным образом забывшим про свои активно продвигаемые "демократические ценности", в том числе - необходимость универсальной защиты прав и свобод человека.

В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы