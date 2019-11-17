Антиамериканские демонстрации в Греции переросли в массовые беспорядки

Массовые беспорядки в Афинах, а также крупнейших греческих городах - Салониках и Патрах - начались после ежегодных антиамериканских демонстраций, прошедших в память о трагических событиях 17 ноября 1973 года. Тогда, напомним, выступления греческих студентов за свободу и демократию были жестоко подавлены хунтой "черных полковников", получивших полную и безоговорочную поддержку со стороны США.

С утра в воскресенье памятные мероприятия прошли в афинском Политехническом университете, который стал символом сопротивления диктатуре "черных полковников". Именно в Политехнио - так греки называют это памятное для них мест - хунта направила войска и танки для подавления студенческого восстания. При этом погибли не менее 24 человек, хотя точных данных о количестве убитых учащихся нет до сих пор.

Во второй половине дня около 20 тысяч человек, преимущественно левацких взглядов, прошли маршем протеста под стенами сильно охраняемого посольства США. Как сообщило издание "Прото тема", студенты, скандируя антиамериканские лозунги, принесли к дипломатической миссии США в Афинах окровавленный погибшими студентами национальный флаг Греции.

В связи с массовой демонстрацией в столице Греции были резко усилены меры безопасности: центральные станции афинского метро приостановили работу, а в ряде районов было перекрыто автомобильное движение. На улицы города вывели дополнительные силы полиции.

Впрочем, без массовых беспорядков и яростных столкновений протестующих с правоохранителями не обошлось. По данным местных СМИ, в афинском районе Экзархия полиция применила слезоточивый газ против анархистов, из-за чего в больницы доставили нескольких человек. В Салониках и Патрах в ход пошли камни и "коктейли Молотова" и в результате были подожжены несколько автомобилей. Сообщается о нескольких десятках арестованных протестантах.

Напомним, что просуществовавшая в Греции с 1967 по 1974 год хунта "черных полковников" во главе с Георгиосом Пападопулосом активно поддерживалась Вашингтоном, странным образом забывшим про свои активно продвигаемые "демократические ценности", в том числе - необходимость универсальной защиты прав и свобод человека.