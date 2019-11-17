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Рубрика: Экономика

Сезон охоты за процентами

Банки временно понизят ставки по потребкредитам
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
Российские банки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ опустят ставки и по потребительским кредитам, но клиентам этот процесс будет хорошо заметен только после еще одного-двух возможных раундов смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Ставки по кредитам у ряда банков снизятся и до конца года, но это будут в основном сезонные предложения для привлечения клиентов в предновогоднем ажиотаже.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На прошлой неделе о снижении ставок по потребительским кредитам объявил Сбербанк, который обычно задает тенденции всему рынку. Банк объявил, что опускает ставки на 1 процентный пункт, но понижение будет временным (с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года) и произойдет оно в рамках новогодней акции. Управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков объяснил новое предложение тем, что к концу года спрос клиентов на потребительские кредиты повышается на 60% по сравнению с началом года.

Фото: istock
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Сезонность, в том числе и предновогодняя, всегда учитывается банками, но ценовые параметры всех кредитов зависят также от рыночной ситуации и ключевой ставки, говорит замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина.

На заседании 25 октября Банк России понизил ключевую ставку до 6,5% годовых (сразу на 0,5 процентного пункта, такого решительного шага снижения не было почти два года). Главная причина - более быстрое торможение инфляции, чем прогнозировал ранее ЦБ. В начале 2020 года она может опуститься и вовсе ниже 3%, что позволит Банку России продолжить снижать ключевую ставку. Это приводит к удешевлению и кредитов, и вкладов, правда, ставки по последним банки снижают гораздо быстрее.

В 2020 году ставки по кредитам упадут, но прирост задолженности граждан заметно снизится

При дальнейшем смягчении Банком России денежно-кредитной политики ставки по потребительским кредитам могут упасть на 0,5 процентного пункта к началу 2020 года и дополнительно еще на столько же к апрелю 2020 года, допускает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Вероятное снижение ставок не должно вылиться в бум необеспеченного кредитования: ЦБ борется с закредитованностью физлиц. Так, с 1 октября ЦБ усложнил банкам выдачу необеспеченных потребкредитов, введя показатель предельной долговой нагрузки (ПДН). Если банк выдает клиенту с высокой ПДН необеспеченный кредит, он должен досоздать по ней резервы (чем выше нагрузка, тем выше и резервы, это дестимулирование выдач давлением на капитал).

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По данным Банка России, к 1 октября уровень долговой нагрузки населения составлял 10,6%, это максимум с 2012 года. Однако показатель складывается еще из ипотечных заемщиков, без них, только с получателями необеспеченных кредитов, показатель составлял бы максимум 9,3%, уточняли в ЦБ.

На фоне мер ЦБ по охлаждению рынка некоторые банки повысили ставки по потребкредитам, но это, вероятно, разовая акция и в дальнейшем ставки будут снижаться, говорит Лопатин. Однако пока ни аналитики, ни представители банков не берутся оценить влияние этих мер на выдачи новых потребительских кредитов - по их словам, прошло еще мало времени.

Как сообщил представитель Совкомбанка, регуляторные меры отразились в основном на банках, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании и имеющих ограничения по доступу к капиталу - их активность снижается. На универсальные банки введение ПДН существенного влияния не оказало, утверждает он. По словам представителя Ак Барс банка, динамика выдачи потребкредитов в банке с 1 октября пока не изменилась. Ранее зампред президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников говорил, что регуляторные меры ЦБ серьезно охладят рынок: в 2020 году в два раза сократится прирост задолженности граждан перед банками.

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