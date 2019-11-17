Литовский атакующий защитник пермской "Пармы" Адас Юшкевичюс явно будет претендовать на звание самого ценного игрока (MVP) баскетбольной Единой лиги в ноябре. На прошлой неделе он в двух матчах подряд набирал более 30 очков.

Сначала в проигранной (100:103) гостевой встрече с "Химками" прибалт принес своей команде 37 очков, а в минувшие выходные в домашнем матче с казанским УНИКСом заработал 34 балла за результативность. Но "Парма" снова потерпела поражение, на этот раз с минимальной разницей в счете - 88:89. Если в Химках Юшкевичюс забросил пять трехочковых мячей, то в Перми в присутствии 5635 зрителей (второй показатель в сезоне) он отличался дальними попаданиями еще чаще - семь раз.

Результаты остальных матчей: "Нижний Новгород" - "Зелена-Гура" (Польша) - 82:87, "Автодор" (Саратов) - "Астана" (Казахстан) - 90:85.