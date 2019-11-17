Дэнни де Вито исполняется 75 лет

17 ноября американскому актеру Денни де Вито исполняется 75 лет. На его счету более ста работ в кино и озвучке мультфильмов. Всемирная слава пришла к де Вито в 1975 году, когда на экраны вышла картина Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки", в которой актер сыграл душевнобольного. К слову, эту же роль он исполнял в бродвейском мюзикле по одноименному произведению Кена Кизи, и потому в кино де Вито взяли практически без проб. А закрепил он свой успех на экране, исполнив роль ужасно вредного диспетчера таксопарка в сериале "Такси". И получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана на ТВ.

В день рождения актера, которого на экране мы видели смешным, язвительным, жалким и коварным, вспоминаем 5 его запоминающихся ролей.

Сэм Стоун / "Безжалостные люди"

Фильм "Безжалостные люди" подарил де Вито одну из его самых гротескных ролей: актер сыграл магната Сэма Стоуна, сколотившего состояние в модной индустрии. Он планирует убить свою жену (Бетт Мидлер), однако не успевает воплотить в жизнь свой коварный план. Ее похищают жаждущая отомстить магнату модельер Сэнди Кесслер (Хелен Слэйтер) и ее муж (Джадж Рейнхолд). Стоун разыгрывает перед полицией убитого горем супруга, но в душе радуется, осознавая, что "грязную работу" могут выполнить за него, и решает не платить требуемый выкуп. Но выясняется, что похитители - добрейшие люди, которые находят общий язык с женой Сэма... "Очень трудно сыграть злодея, к которому проникаешься симпатией. Но де Вито это блестяще удается", - писал кинокритик Роджер Эберт.

Эрнест Тилли / "Алюминиевые человечки"

В 1987 году режиссер Барри Левинсон вернулся на экраны с комедией "Алюминиевые человечки" о торговцах алюминиевым сайдингом Билле "БиБи" Бабовски (Ричард Дрейфус) и Эрнесте Тилли (Дэнни де Вито), которые по странному стечению обстоятельств однажды сталкиваются (в прямом смысле: они попадают в автомобильную аварию). Герои выясняют, что они - коллеги по ремеслу, и начинают ожесточенное соперничество. Из конкуренции на рынке оно перерастает в настоящую войну. Фильм постоянно удивляет зрителя неожиданными поворотами сюжета. Картина получилась невероятно атмосферной благодаря деталям, передающим настроение 60-х годов, и саундтреку британского коллектива Fine Young Cannibals.

Винсент Бенедикт / "Близнецы"

В комедии "Близнецы", вышедшей на экраны в 1988 году, Дэнни Де Вито снялся вместе с Арнольдом Шварценеггером. По сюжету, в результате эксперимента по созданию идеального человека рождается двойня - близнецы Джулиус и Винсент Бенедикт, которые вырастают абсолютно не похожими друг на друга ни характерами, ни внешне. Их разлучают еще в детстве: признав поражение, ученые отправляют Винсента (героя де Вито) в приют. Спустя годы герой решает отыскать своего брата, вместе с которым, спасаясь от наемного убийцы, отправляется на поиски матери. При бюджете в 18 миллионов долларов этот фильм, ставший одной из главных комедий года, собрал в прокате 216,6 миллионов долларов.

Гарри Уормвуд / "Матильда"

В своей первой (после "Хоффы" 1992 года) режиссерской работе Дэнни де Вито сделал нечто новое: представил адаптацию романа Роальда Даля "Матильда", рассказывающего историю гениальной девочки с необычными способностями (Мара Уилсон). Однако родителям (в исполнении самого де Вито и Ри Перлман) наплевать на талантливого ребенка. Дэнни де Вито, поработав с гротескным языком Даля, создал отличный семейный фильм, в котором уживаются несколько жанров - и комедия, порой доведенная до абсурда, и драма, и приключения. В фильме дети увидят удивительную историю приключений одаренной девочки, а родители - напоминание о том, как важно взаимопонимание со своим чадом.

Сид Хадженс / "Секреты Лос-Анджелеса"

Дэнни де Вито - наверняка не первый актер, который приходит на ум, речь идет о "Секретах Лос-Анджелеса". Скорее всего, всплывают имена Рассела Кроу, Гая Пирса, Кевина Спейси или Ким Бейсингер. Однако персонаж де Вито, скандальный журналист Сид Хадженс, имеет решающее значение для всей истории, которая разворачивается в "идеальном мире", который на самом деле полон преступности. Хадженс приводит в движение некоторые ключевые моменты сюжетной линии и в картине выступает как рассказчик. И хотя этот фильм, возможно, не является определяющим в карьере де Вито, он подтверждает талант актера выбирать правильный сценарий.